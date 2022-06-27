Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sel sularına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Gökırmak’ta su seviyesini yükseltti. Su seviyesinin yükseldiği derede sel sularına kapılan bir inek, metrelerce sürüklenerek telef oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen hayvanın sel sularında sürüklenme anları kameralara yansıdı.