banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Sel sularına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sel sularına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

Haberde İnsan 27.06.2022, 15:31
Sel sularına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sel sularına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Gökırmak’ta su seviyesini yükseltti. Su seviyesinin yükseldiği derede sel sularına kapılan bir inek, metrelerce sürüklenerek telef oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen hayvanın sel sularında sürüklenme anları kameralara yansıdı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu