Sel suları mutluluklarına engel olamadı
BANGLADEŞ’TE MUSON YAĞMURLARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN SEL, BİR ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ENGEL OLAMADI. ÇİFT, KINA ORGANİZASYONLARINI SEL SULARININ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.
Bangladeş’te muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel, bir çiftin mutluluğuna engel olamadı. Çift, kına organizasyonlarını sel sularının içinde gerçekleştirdi.
Bangladeş’te son 3 aydır devam eden Muson yağmurları ülke genelinde birçok yerde sele neden oldu. Yaklaşık 360 nehrin bulunduğu ülkenin birçok şehrinde nehir suları tehlike noktasını aşarak yaşam alanlarına girdi. Meydana gelen sel nedeniyle bölgedeki vatandaşlar günlerdir evde hapis hayatı yaşayarak oldukça zor günler geçiriyor. Sel sebebi ile günlerdir dışarıya çıkamayan insanlar, nikah, düğün, cenaze gibi toplu törenleri de yapamıyor. Ülkenin güney bölgesinde yer alan Bengal Körfezi’nin yanında yaşayan bir çifte ise sel suları engel olamadı. Çift, bel seviyesine çıkan sel sularının içinde kına törenlerini gerçekleştirdi. Yaşam alanlarına sel suyunun girmesi sebebiyle kına kutlamasını sürekli erteleyen çift, en sonunda aldıkları kararla suyun içine sandalyeler yerleştirip oturdu ve kına törenlerini yaptı. Henüz isimleri bilinmeyen ancak suda yaptıkları kınayı sosyal medyada paylaşan çift, çok sayıda tebrik mesajı aldı. Çiftin kına merasimine akraba ve komşuları da katıldı.
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