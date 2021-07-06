Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını gören yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. Belediye personelinin ise "Senin göz yaşın dökülmesin, ne gerekiyorsa yaparız" diyerek yaşlı kadına sarılması duygulandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketini yaşayan Kocaali ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çamur dolu kanalları temizliyor, su dolan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi yapıyor. Bir yandan tahrip olan noktalarda onarım ve düzenleme çalışmaları sürerken, diğer taraftan ise selden zarar gören vatandaşlar tespit ediliyor. Eşyaları su içinde kalan ve zor günler geçiren vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyen ekipler eşya, yiyecek, temizlik malzemesi ve tüm araç gereçlerin teminini sağlıyor. Sosyal hizmetler görevlileri ilçede yaklaşık 60 ev ve iş yerinin selden zarar gördüğü Demiraçma ile yine yaklaşık 50 ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Alandere Mahallesi’nde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor.

"Senin göz yaşın dökülmesin, ne gerekiyorsa yaparız"

Sel mağduru vatandaşlardan 65 yaşındaki Kıymet Arar, kendilerini ziyaret eden belediye ekiplerini gözyaşlarıyla karşıladı. "Senin göz yaşın dökülmesin, ne gerekiyorsa yaparız" diyen ekiple yaşlı kadın arasında geçen diyalog ise duygulandırdı.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Bölgedeki son durumla ilgili bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, "Sel felaketini yaşayan Kocaali ilçemizde hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Demiraçma ve Alandere Mahallelerimizde hasar tespiti için gerekli çalışmaları yaptık. Çamur ve suyun tahrip ettiği yollar ve su kanallarında temizlik yapıyoruz. Taşkın sebebiyle iş yerlerine ve evlere giren suları görevli ekipler tahliye ediyor. Sosyal hizmette görevli personelimiz, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın kapısını çalıyor. Olumsuz durumdan etkilenen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları soruluyor ve kısa sürede temin ediliyor. Bu mahallelerimizde hayatın en kısa sürede normale dönmesi için gayretle çalışıyoruz. Rabbim bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın inşallah" diye konuştu.