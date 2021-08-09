Sel kimine çile kimine ise fırsat oldu

Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe merkezinden geçen Terme Çayı taşma noktasına geldi. Bazı vatandaşlar ise çayın getirdiği odunları yol kenarlarından kancalarla toplayarak kışlık yakacak yaptılar.

Terme’de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası Terme Çayı kritik seviyeye yükseldi. Gün içinde devam eden yağışlar Terme Çayı’nı daha da şiddetlendirdi. Önüne ne kattıysa götüren çay, çevredeki odun parçalarını, çalılıkları beraberinde sürükledi. Özellikle Çangallar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek kışlık odun ihtiyacını gidermek amacıyla çayın getirdiklerini topladı.

"Bazıları akıntıya atlıyor"

Bu durumun her sene yaşandığını belirten Çangallar Mahallesi sakinlerinden Hayati Toprak, "Her sene bu 7’nci ile 8’inci ay arası bu sel gelir. Bizim maddi durumumuz biraz zayıf. Mecburen tutuyoruz. Böyle odunlar kenarlara geliyor. Çocuklarla beraber onları alıyoruz. Tutuğumuzu kışlık odun yapıyoruz. Bazıları eskiden beri gelenek yapmışlar. Yüzmesini biliyorlar, akıntıya atlıyorlar. Biraz da şov olsun diye yapıyorlar herhalde. Biz korkuyoruz içine girmeye. Bazen odun tutarken yuvarlanıp gidiyoruz. Elimizde bulunan kancalarla topluyoruz" dedi.

Mahalle sakini Bedirhan Bakırcı ise "Dün akşamdan beri çok yoğun bir yağmur var. Bugün bir sel felaketi oldu. Elimizde tuttuğumuz kancalarla gelen odunları yakıyoruz. Kışın bu odunları yakıyoruz. Boydan boya herkes topluyor" diye konuştu.