Sel felaketinin denize sürüklediği eşyalarla anlamlı sergi

Kastamonu’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde denize sürüklenen eşyalar, Çatalzeytin ilçesinde çevre gönüllüleri tarafından açılan sergide sergilendi.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Özge Ozanoğlu tarafından kurulan Günebakan Eğitim Derneği’nin gönüllüleri, ilçede sürekli olarak düzenledikleri etkinliklerle çevre temizliği yapıyor. Dernek gönüllüleri, deniz kıyısında yaptıkları çevre temizliği sırasında, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan büyük sel felaketinde denize sürüklenen çok sayıda eşya buldu. Dernek gönüllüleri, buldukları eşyaları atıklardan ayırarak, dernek lokalinde sergiledi. Ginolu Koyunda toplanan eşyalarla, afetlere farkındalık oluşturmak ve selde hayatını kaybedenleri hatırlatmak için açılan sergide çok sayıda oyuncak ve kişisel eşya yer alıyor.

“Toplarken gördük ki sadece çöpler yok, insanların selde sürüklenen eşyaları var”

Sergi ile ilgili bilgi veren Günebakan Eğitim Derneği Başkanı Nadide Özge Ozanoğlu, “Sivil toplum benim hayatımda çok önemli yer tutan bir alan. Kendim de birçok sivil toplum çalışmasında yer aldım. Bu sebeple öğrencilere sivil toplumu, gönüllüğü lise çağlarında benimsetmek amacıyla böyle bir girişimde bulunmak istedim. İlçemizde de çok fazla sosyal aktivite olmadığı için burada kendi birikimlerimi onlara yansıtmaya çalışıyorum. 11 Ağustos 2021 tarihinde ilçemizi de etkileyen büyük sel felaketini yaşadık. Sel Bozkurt’ta olmasına rağmen biz de komşu ile olarak oldukça etkilendik. Bu sebeple sergimizin adı, ‘Selin Ardından’. Selin etkileri devam ediyor. İlçemize 5 kilometre yakınlıktaki Ginolu koyuna gelen birçok atık oldu. Öğrencilerimle birlikte bu atıkları temizlemek istedik. Toplarken gördük ki sadece çöpler yok, insanların selde sürüklenen eşyaları var. Dolayısıyla öğrencilerimizle bunları ayrıştırarak sergilemek istedik” dedi.