Sel felaketinin ardından Ormanlı’da yaralar sarılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin ardından dere yataklarındaki ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde birçok iş yeri, ev, tarla, yol ve alt yapı zarar görmüştü. Beldenin ortasından geçen ve her yağmurda taşarak ev ve iş yerlerine zarar veren derede geçtiğimiz yıl 15 milyon TL’nin üzerinde bedelle başlayan dere ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, dere ıslah çalışmasının sona ermesi ile birlikte merkezde 6 dönüm bir kazanacaklarını buraya da kafeterya, park, yürüyüş alanları, çocuk parkları yapacaklarını söyledi. Başol ayrıca belde de karayollarının da asfalt çalışması yapacağını ve bir tane de spor salonu yapılacağını açıkladı. Başol konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Biz ormanlıda geçen sene bir sel felaketi yaşadık. Daha öncede bu dere ıslah projesine girişimlerimiz vardı. Sel felaketinden sonra Ormanlı’da ki proje hızlandı. Dolayısıyla sel felaketinden sonra müteahhidimiz geldi ve göreve başladı. Şuanda taban betonu dediğimiz beton bitti, yan duvar yapımlarına başlandı. Derenin ıslah projesini herhangi bir aksilik olmazsa 60 gün içerisinde tamamlanması düşünülüyor. Bizim için bu önemli bir proje, çünkü geçen seneki sel felaketinde Ormanlı’nın hadisesini kamuoyunda herkes gördü. Bu sefer derenin imalatında yapılmamasına rağmen, dediğimiz her zaman burada hasar verilen virajımızı kaldırdığımızda bu son sel felaketinde o hasarları yaşamadık. Ormanlı’mız da bir sıkıntı yaşanmadı. İnşallah Ormanlı’nın geleceğine ışık tutacak bir proje olacak. Göreve başladığımızdan itibaren dere projesi çalışmalarımızda var ama bugüne nasip oldu. 2 ay gibi bir kısa zamanda dere Ormanlı’nın geleceğini değiştirmeye başlayacak. Burası yaklaşık 530 metre, iki taraflı bin 60 metre ama biz burayı yaparken Ormanlı’nın içinden geçen derenin pırıl pırıl olmasını düşünüyoruz. Duvarların arkasının hafriyatlarla dolduğu zaman Ormanlı’nın atık su giderlerini hafriyatın içine gömerek borularımızı hazırladık. 6 dönüm araziye kent merkezi Ormanlı’ya yakışır kafelerle, insanların sosyalleşebileceği bir alanı hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Kent meydanı projesinin tüm malzemesini aldık, sadece işçiliği kaldı. İhalesini yaptık, malzemelerimizi depoladık. Ormanlı’da spor salonu yıllardır özlediğimiz bir projeydi. Spor salonu şuanda ihale aşamasına geldi. Karayolları bu yolumuzun ihalesini yaptı, son maliyetlerin yükselmesi nedeniyle müteahhitler bu işe başlamadı. Karayolları bölge müdürüne, devlet su işleri bölge müdürüne gittiğimizde iki müdürlük iş birliği içerisinde menfezimizi birlikte yapacaklar. Bugünde görüştük, ondan sonra asfalt konusunu belediyeliğimizle iş birliği içerisinde İnşallah onu da yılbaşına kadar bitireceğiz. Devletimizin burada ‘şunu yapamadığı, yapmadı’ deme lüksümüz yok. Bize her konuda hala destek oluyorlar” dedi.

Başkan Başol, Ormanlı Beldesi’ne yaşanan sel felaketinin ardından yapılan yatırımlarda emeği olan her kese teşekkür etti.