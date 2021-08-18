Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren anne kızın ziynet eşyaları çamura gömülmüş halde bulunan çeyiz sandığından çıktı. Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibinin bulduğu kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın, Polis Arama Kurtarma yetkililerine teslim edildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi ardından destek olmak için günlerdir bölgede ve ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorlar. Bozkurt İlçesi’nde Pınar Sokak’ta arama ve temizleme çalışmaları sırasında ekip, zemin katta çamura gömülmüş halde bir sandığa ulaştı. Üzerinde katlı halde seccade duruyordu. Çeyiz sandığı açıldığında içinde yazmalar, işlemeli örtüler ve çoraba sarılmış halde kol saati, dört adet altın kutusunda, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın olduğu görüldü. Hayatını kaybeden anne kıza ait olduğu öğrenilen ziynet eşyaları, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri Burak Demirören imzasıyla ekip adına tutanak tutularak Polis Arama Kurtarma (PAK) yetkililerine teslim edildi. Sandıktaki diğer eşyalar özenle katlanarak korumaya alındı.

Süreç ile ilgili alınan bilgide şunlar yaşandı:

Annenin cansız bedeninin denizden çıktığı, fakat kızının bulunamadığı ihbarı geldi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibi bunun üzerine bölgeye yönelerek, kepçe ile duvarlar kırıldı. Evin içindeki çamur, kazma kürek yardımıyla boşaltılmaya başlandı. Bu sırada çamurların içinden 1 adet ahşap sandık çıktı. Emniyet ekiplerine bilgi verildi ve videoyla kayıt altına alınarak sandık açıldı. İçinde çoraba sarılı 4 adet ziynet eşya kutusu ve 1 adet saat bulundu. Ziynet eşyaları 2 adet altın alyans, 2 adet çeyrek altın ve 1 çift altın küpeden oluşuyordu. Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi değerli eşyaları Afet Koordinasyon Merkezi’ne götürerek tutanakla Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerine teslim etti.

Bir süre sonra kızın cansız bedenine de başka bir bölgede ulaşıldığı bilgisi geldi.