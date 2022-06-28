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Sel engeline takılan hac yolculuğuna çıkacak çiftin imdadına AFAD yetişti
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yolun çökmesi sonucunda hac yolculuğuna çıkmayan Zahide-Satılmış Kuruoğlu çiftinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Haberde İnsan 28.06.2022, 12:50
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yolun çökmesi sonucunda hac yolculuğuna çıkmayan Zahide-Satılmış Kuruoğlu çiftinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde hac yolculuğa çıkmaya hazırlanan Zahide-Satılmış Kuruoğlu çiftinin yolu çöktü. Kuruoğlu çiftinin yardım çağrısı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin uzun süren çabası sonucunda Zahide-Satılmış çifti mahsur kaldıkları evlerinden kurtarılarak Çaydeğirmeni bbeldesindeki akrabalarına ulaştırıldı. Ardından Kuruoğlu çifti bugün hac yolculuğu için kutsal topraklara uğurlandı.