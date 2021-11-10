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Sel bölgesinde görev yapan gönüllülere teşekkür belgesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kastamonu’da meydana gelen sel afeti sonrasında bölgedeki çalışmalara destek veren AFAD personellerine teşekkür belgesi gönderildi.

Haberde İnsan 10.11.2021, 09:14
Sel bölgesinde görev yapan gönüllülere teşekkür belgesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kastamonu’da meydana gelen sel afeti sonrasında bölgedeki çalışmalara destek veren AFAD personellerine teşekkür belgesi gönderildi.

11 Ağustos’ta Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere 9 ilçede meydana gelen sel afeti sonrasında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli personellere Vali Avni Çakır tarafından teşekkür belgesi verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bölgedeki çalışmalara verilen desteklerden dolayı gönderilen teşekkür belgelerinin takdimi için Halk Eğitim Merkezi’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, 11 Ağustos’ta yaşanan afetin benzerinin olmadığını söyledi. Afetin ilk başladığı andan itibaren hem kamu kurumlarında çalışan personellerin hem de sivil toplum kuruluşu üyesi gönüllülerin büyük bir özveri ile çalıştığını ifade etti.

Afet bölgesinde 7’den 70’e birçok gönüllünün yer aldığını ve arama kurtarma faaliyetine katıldığını belirten Vali Çakır, “Olayın ilk anından itibaren devlet-millet kaynaşmasını sahada en iyi şekilde gördük. Yeri geldi sabahlara kadar uymadık. Buradaki tüm arkadaşlarımız afetin ilk anından itibaren çeşitli noktalarda görev aldılar. Sahada çalıştılar. Sahada amir memur ayrımı kalmadı. Samimiyet ve özveri ile çalıştık. Allah’a şükür 4 haftada bu süreci başarıyla atlattık. Bu durum büyük bir özverinin göstergesiydi. Sizi kimse afet bölgesine gitmeniz için zorlamadı. Siz zorunlu değildiniz. Gelmeyebilirdiniz de. Bu bağlamda sizin yaptığınız çalışma her şeyden daha değerli. Bu özverili çalışmanız ile çocuklarınıza, torunlarınıza taşıyacağınız güçlü bir miras, övünç kaynağı bıraktınız. Eminim aileleriniz de sizinle gurur duymuştur. Tüm Kastamonu sizinle gurur duyuyor” dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ise, Bozkurt’ta yaşanan afetin Dünya’da yaşanan en büyük afetlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Bu afet maalesef can ve mal kayıplarına yol açtı. Bu üzücü durumlar bizleri derinden yaraladı. Afet aynı zamanda toplumları bir araya getiren, kaynaşmanın ve dayanışmanın vesilesi oldu. Devletimiz ve milletimiz sel afetinin yaralarını sarmak için büyük bir özveri ile çalıştı. Zor günlerimizde yanımızda oldu. Gece gündüz demeden olağanüstü çabayla kısa bir sürede gündelik hayat normale çevrildi. Her meslek gurubundan 10 bine yakın insan, 2 bin 500 iş makinesi ilimizde görev aldı. Bu zor günlerimizde yanımızda olan kahramanlarımız da gönüllülerimizdir. Ülkemizin her tarafından 500’den fazla gönüllümüz afetzede vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini, okulları, camileri temizledi. Bizlere güç, kuvvet ve moral oldular. Toplum dayanışmasının en güzel örneğini gösteren gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesinde yer alan Ferişte Uzer ile Nermin Uslu, afet bölgesinde görev yaptıkları süre boyunca yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan teşekkür belgeleri, gönüllülere takdim edildi.

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