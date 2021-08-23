Sel bölgesinde çalışan personel için ‘Personel Giyim Tırı’ hizmet vermeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta aralıksız çalışan personel için bölgeye ‘Personel Giyim Tırı’ gönderildiğini ve bu tırın ilk iki günde 617 personele hizmet verdiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çalışan personel için ‘Personel Giyim Tırı’ yollandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yollanan tırın ilk iki günde 617 personele hizmet verdiğini duyuran Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Afet bölgesinde zorlu saha koşullarında büyük bir titizlikle ve çabayla görevlerini sürdüren kamu görevlisi ve STK gönüllülerinin giysi ve yardımcı malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için Personel Giyim Tırımızı faaliyete geçirdik. Personel Giyim Tırımız faal olduğu ilk iki günde, Kastamonu Bozkurt’ta 617 kişiye hizmet verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet bölgesinde yaraların sarılması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle günlerdir sahada afetten zarar gören vatandaşlarımıza hizmet veren tüm görevlilere ve gönüllülere yürüttükleri çalışmalar ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.”