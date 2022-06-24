Şehzadeler Aşevi dualarla açıldı

Manisa’nın en büyük eksikliklerinden biri olan aşevi Şehzadeler Belediyesi ve Manisa İl Müftülüğü işbirliği ile dualar eşliğinde açıldı. Tam kapasite ile çalıştığında 3 bin 500 kişiye sıcak yemek çıkarak olan tesis 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanırken tesisten sadece evinde yemek pişiremeyecek durumda olan ihtiyaç sahipleri faydalanabilecek.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan ve Manisa İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi tarafından işletilecek olan Şehzadeler Aşevi Adnan Menderes Mahallesindeki Tevhid Camiinin bahçesinde açıldı. Açılışa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi parti temsilcileri ve din adamları katıldı.

"Bundan sonra Manisalılara emanet"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Türkiye Diyanet Vakfımız burada bir aşevi hizmeti sunmak istiyordu. Değişik arayışlar içerisindeydik. Kıymetli başkanımızla bu konuyu istişare ettiğimizde bu organizasyonu birlikte yapalım diyerek iradelerini ortaya koydular. Kurumlar arası işbirliğinin neticesi olarak 6 Mayıs 2021 tarihinde Sayın Valimizin başkanlığında bu hayırlı çalışma başlamış oldu. Bu aşevi bundan sonra Manisalılara emanettir. Manisalı hayırsever vatandaşlarımızı yardımları ve destekleriyle vakfımızın koordinesine Şehzadeler Belediyemizin destekleriyle bu aşevimizin Manisa’daki hizmetini devam ettireceğiz." dedi.

"Evinde yemek yapamayacaklara hizmet verecek"

Aşevinin inşaatını üstlenen ve bundan sonraki süreçte de hem araç hem de personel tahsisinde bulunacaklarını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Burada bizim amacımız şu; evinde yemek yapamayacak durumda vatandaşlarımız var. Çoluk çocuğu olmayan yaşlanmış, hastalanmış, evi yanmış, bir yerden göçüp gelmiş, mutfağında eşyası olmayanlar var. Bu aşevinde kaynattığımız çorbaları kendisi yemek yapamayan, yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ileteceğiz. İhtiyaç sahibi ama yemek yapabilecek vatandaşlarımıza zaten biz gıda bankalarıyla sosyal yardımlaşma vakıfları kanalıyla düzenli destekte bulunuyor ve yardım ediyoruz. Şehir büyüdükçe evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız, şehrimize gelmiş misafir öğrencilerimiz var. İnşallah burada o hizmetleri el birliği ile sunmuş olacağız" diye konuştu.

Törende kısa bir konuşma yapan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ise şunları söyledi: "Sayın Valimizin önderliğinde oluşan bu düşüncenin hayata geçmiş olması, yüzlerce insanın buradan istifade edecek olması hayırların en büyüğü. Aşevi bizim hem dini hem de kendi geleneksel kültürümüzün bir mirasıdır. Böyle bir müessesenin belediye ile işbirliği halinde bu düşüncenin olgunlaşması ve bugün hayata geçiyor olması hepimiz için mutluluk kaynağıdır."

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yapılan işin çok önemli olduğunu anlatarak, "Bu tesis tam kapasite çalıştığında 3 bin 500 kişiye yönelik hizmet edebilecek bir kapasiteye sahip. Bu önemli bir kapasite. Manisa’nın ihtiyacını da karşılayacak durumda olduğu kanaatindeyim. Bir diğer önemli yanı ise veren el ile alan eli birbirilerini görmeden buluşturacak olmasıdır. Bu da dinimiz açısından ne kadar önemli hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua ve kesilen kurdele ile Aşevinin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin gezilmesinin ardından protokol üyeleri vatandaşlara tavuklu pilav dağıttı. Aşevinin Kurban Bayramından sonra faaliyet geçeceği öğrenildi.

Tevhid Camii bahçesinde 295 metrekarelik alanda betonarme üzeri çelik çatı konstrüksiyon sisteminden oluşan aşevinin giriş kısmında yer alan 12 metrekarelik idari ofis bölümü, kadın personele hitap edecek olan 10 metrekarelik soyunma odası, 13 metrekarelik kuru gıda depo saklama alanı, 66 metrekarelik pişirme alanı, soğuk hava depo alanları ayrılarak bölünmüş olan 62 metrekarelik et/tavuk, sebze ve hamur hazırlık alanları, 30 metrekarelik bulaşıkhanesi, imalat öncesi personel için dezenfektan uygulanacak olan holü, dış malzeme giriş, hazırlanan yemeklerin giriş ve kirli kapların dönüş işlemleri için hazırlanan teraslar bulunuyor. Bahçe bölümünde özellikle araç giriş çıkış ve sevkiyatlar düşünülerek yaklaşık 550 metrekarelik alan saha betonu ile kaplanan Aşevinin Kurban Bayramı sonrası faaliyete geçeceği öğrenildi. Aşevi 1 milyon 59 bin TL’ye ihale edilmişti.