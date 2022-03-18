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Şehitlerinin mezarlarına yarım asır sonra kavuştular

Konya’da 1962 yılında vatani görevini yaparken kaza sonucu şehit olan Çankırılı Mehmet Özcan ile 1964 yılında yine kazayla şehit olan Muşlu Ali Çimen’in yakınları, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını ilk kez ziyaret etti.

Haberde İnsan 18.03.2022, 16:23
Şehitlerinin mezarlarına yarım asır sonra kavuştular

Konya’da 1962 yılında vatani görevini yaparken kaza sonucu şehit olan Çankırılı Mehmet Özcan ile 1964 yılında yine kazayla şehit olan Muşlu Ali Çimen’in yakınları, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını ilk kez ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehit ailelerini dedelerinin kayıp mezarlarına kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yıllar önce vatani görevini yaparken şehit olan ve Konya’da defnedilen ancak aileleri tarafından yerleri bilinmeyen mezarlar ile ilgili çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma neticesinde Konya Şehitliği’ne defnedilen Mehmet Özcan’ın Çankırı, Ali Çimen’in de Muş nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edilerek aile geçmişi tarandı. Soyadından yola çıkılarak yapılan araştırmada Özcan’ın ailesinin Çankırı’da, Çimen’in ailesinin de Aydın’da yaşadığının belirlenmesi üzerine ailelerle irtibata geçildi. 1962 yılında kaza sonucu şehit olan Mehmet Özcan’ın 58 yıl sonra, yine kazayla 1964 yılında şehit olan Ali Çimen’in de 53 yıl sonra kabirlerine ulaşan yakınları, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile Konya Şehitliği’ne gelerek yarım asırdan uzun bir süre sonra şehitlerinin kayıp olan mezarlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da metfun bulunan ancak aileleri tarafından kabirleri bilinmeyen şehitlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirterek, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıl dönümü dolayısıyla vatan uğruna kahramanca can vermiş tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Şehit Mehmet Özcan’ın kabri başında ilk kez dua eden kardeşi Ali Özcan, “Ben o zaman küçüktüm, Çankırı’daydım. Babam da köydeydi. Ağabeyim bayramda vefat etmiş. Bayramdan sonra Konya Şehitliği’ne defnedilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi bize ulaştı, biz de ziyarete geldik. Konya Büyükşehir Belediyesi bizi arayıp buldu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi.

Şehit Mehmet Özcan’ın yeğeni İsa Özcan da, “Cenaze haberi geldiğinde aile büyükleri bayram olduğu için duyurmak istememiş. Bayramdan sonra da yetkililer Konya Şehitliği’ne defnetmiş. O zamanlar da iki şehir arası çok uzak olduğu için ve ekonomik şartlardan dolayı büyüklerimiz gelememiş. Öyle olunca da şehidimiz bizden uzak kalmış. Bu zamana kadar gidip gelemesek de sağ olsun Konya Büyükşehir Belediyesi bizlere ulaştı. Kabirlerin bakımları çok güzel. Bu konuda çok ilgililer, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şehidin bir yakını olmak gurur verici bir duygu. Bize geri dönüş yapılması çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

“Kızım daha önce araştırmış ama sonuç alamamıştı”

Aydın’dan Konya’ya gelen şehit Ali Çimen’in kardeşi Kali Çimen, ağabeyinin mezarı başında ilk kez dua etti. Ağabeyinin vefat haberi geldiğinde ilkokula gittiğini anlatan Çimen, “Diğer ağabeyim de Erzincan’da askerdi, o da terhis olmuştu. Vefat haberi gelince acilen Konya’ya gelmişler. Yetkililer kaza yaptığını söylemiş. Kızım daha önce burada üniversitede okuyordu, o araştırmış ama sonuç alamamıştı” dedi.

“Üzülüyorduk, şimdi sevindik”

Kısa süre önce Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine ulaşarak, ağabeyinin Konya Şehitliği’nde bulunduğu bilgisini aldıklarında çok mutlu olduklarını belirten Çimen, “Mezarı yapılmış, çok sevindim. Bize fotoğrafını gönderdiler. Ben de aileme dağıttım, herkes çok sevindi. Çok güzel bir hizmet, Allah razı olsun. Üzülüyorduk, şimdi sevindik. Şimdi deriz ki ‘en azından bir yeri var.’ Yeğenlerim de gelir ziyarete. Ağabeyimle konuştum, ona durumu anlattım. Ruhu muhakkak duyuyordur” ifadelerini kullandı.

“Babamla amcamı bir araya gelmesi benim için büyük mutluluk”

Ali Çimen’in yeğeni Zeynep Çimen de, “Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bize ulaştılar. Şehidimizin kabrinin yerinin belli olduğunu söylediler. Çok mutlu oldum. Hem amcamın kabrini ziyaret edebilmek hem babamla amcamın bir araya gelmesi benim için çok büyük mutluluk. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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