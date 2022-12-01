Şehitlerin hatıraları bu müzede yaşatılıyor: Ceplerinden çıkan eşyalar sergileniyor

Çankırı’da kurulan müzede şehitlerin kişisel eşyaları sergilenerek vatandaşlara vatan sevgisi aşılanıyor. Müzede, Osmanlı döneminden günümüze kadar süreçte şehit olan askerlerin kamuflajlarından künyelerine, ailelerine yazdıkları mektuplardan çakılara kadar yüzlerce eşya sergileniyor.

Çankırı’da şehitlerin hatıralarını yaşatmak için müze kuruldu. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi tarafından hayata geçirilen proje ile kurulan müzede, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrasında şehit düşen Çankırılı askerlerin kişisel eşyaları sergileniyor. Müze girişinde ise şehitlerin isimleri yaşatılıyor. Müzede bulunan eşyalar arasında şehitlere ait, fener, künye, kamuflaj, sivil kıyafetleri, ailelerine yazdıkları mektup ve şiirler, çakılar gibi yüzlerce eşya yer alıyor. Müze ile ilgili bilgi veren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi Başkanı Mehmet Uçar, müze ile gelecek nesillere vatan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını ifade etti.

“Çankırılı şehitleri tanıtmak, vatandaşlardaki vatan sevgisini sıcak tutmak istiyoruz”

Müzenin 1 ay önce acımasına rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Uçar, “Bu müzeyi kurma amacımız, vatan, millet sevgisini sıcak tutmak ve gelecek nesillere aşılamak. Öğrencilerimize, vatandaşlarımıza Çankırı’nın şehitlerini tanıtmak, onlardaki vatan sevgisini sıcak tutmayı istiyoruz. Müzemizi yaklaşık 1 ay önce açtık. Ama tam olarak faaliyete geçmedi. Ona rağmen çok yoğun bir şekilde vatandaşlarımız geliyor. Şu ana kadar 300 civarında öğrenci, 500 civarında vatandaşımız müzemizi ziyaret etti” dedi.

“Cebindeki sakızından jetonuna kadar tüm eşyalarını sergiliyoruz”

Şehit olan askerlerin üzerinden çıkan eşyaların sergilendiğini ifade eden Uçar, “Müzemizde Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemindeki bütün şehitlerimiz bulunuyor. Dışarıda şehitlerimizin ismi yazılı, içeride de eşyaları bulunuyor. Şehit olduğu anda üzerinde ne varsa, cebindeki sakızından jetonuna kadar tüm eşyalarını sergiliyoruz. Çankırı genelinde bu bir ilk, daha önce böyle bir müzemiz yoktu. Türkiye genelinde müzelerimiz var ama şehre özel olan bir ilk” diye konuştu.