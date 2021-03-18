Tekirdağ’da şehitlerin ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi.

Bu kapsamda, şehit Recep Bekir’in ailesine, şehit Birhan Er’in ailesine, şehit Nihat Kara’nın ailesine ve gazi Tamer Çolak’a Cumhurbaşkanlığı tarafından Tekirdağ’a gönderilen Devlet Övünç Madalyası, Vali Aziz Yıldırım tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda tevcih edildi. Madalya Tevcih Töreni’nde konuşan Vali Yıldırım, “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın sevgilerini, selam ve hürmetlerini iletiyorum. Her zaman dediğimiz gibi sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Burada Madalya Tevcih Töreni için toplandık. Zaten şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizim için kıymetlidir ama bunu birtakım göstergelerle ilan etmek, tescil etmek, kaydetmek için böyle bir madalyayı ve beratı törenle teslim edeceğiz” dedi.

Tevcih Törenine, Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.