Şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Sivas’ta şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Sivas’taki Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Hem şehitler için hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu. Cuma namazı öncesi dolan camide, vatandaşlar ellerini semaya açarak hayatını kaybedenler için dualar etti.