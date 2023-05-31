Şehitler için bin 200 kilometre pedal çevirecek

Sivas’ta 2005 yılından beri şehitlere saygı sebebiyle pedal çeviren Orhan Kotluk, 2 haftalık turunu İzmir’de Zübeyde Hanım’ın mezarında tamamlayacak.

Yaklaşık 18 yıldır şehitlere saygı nedeniyle ara ara pedal çeviren 46 yaşındaki Orhan Kotluk, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yeniden yola çıktı. Sivas Kongre Müzesi önünde Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı’dan aldığı Türk bayrağı ile yola çıkan Kotluk’un yolculuğu İzmir’de sona erecek. Toplam bin 200 kilometre yol kat edecek Kotluk’un yolculuğu yaklaşık 2 hafta sürecek. Kotluk, Ahıskalı’dan aldığı Türk bayrağını Zübeyde Hanım’ın kabri başında Karşıyaka Belediye Başkanına teslim edecek.

“Toplamda bin 200 Kilometre mesafe kat edeceğim”

Orhan Kotluk, turda toplam bin 200 kilometre yol kat edeceğini belirterek, “2005’ten beri bu aziz vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimiz anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki amacım Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongre binası önünden şanlı Türk bayrağımızı teslim alıp, İzmir Karşıyaka’da bulunan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda Karşıyaka Belediye Başkanına sunulmak üzere bisikletimle bin 200 kilometrelik yolculuğa başlayacağım. Yolculuk tahmini 2 hafta sürecek. Güzergahımız Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Meclis binası, Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Ardından Polatlı’da Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı tarihi alanı ziyaret edip, Afyonkarahisar Dumlupınar Şehitliği, yol üstünde bulunan tüm şehitlikleri ziyaret ederek Karşıyaka’da bitecek. Toplamda bin 200 Kilometre mesafe kat edeceğim” dedi.