Şehitler için 508 bin adım atarak Çanakkale’ye geldi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde şehitler için İstanbul’un Bağcılar ilçesinden elinde Türk bayrağı ile yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki iki kişi Çanakkale’ye ulaştı. Saffet Gümüş, kordon boyunda bulunan Truva Atı önünde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul’dan Çanakkale’ye 508 bin adımla geldiğini belirten Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, “Bundan tam 10 gün önce İstanbul’un Esenler ilçesinden almış olduğum bayrağı, Çanakkale şehitler diyarına ulaştırdık. Torundan dedeye veda yürüyüşünde 375 kilometrede 508 bin adım atmışız. Bizim dedelerimize vefamız, bu yolları yürümekle de bitmez. Çünkü onlar bizim için bundan 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla beraber bayrağımıza ve devletimize sahip çıktılar. Bizler de onlara vefamızı gösterebilmek için yol yürüdük, yağmur yedik, dolu yedik. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Gümüş yaptığı açıklamanın ardından, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.