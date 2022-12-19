Şehit Yusuf Ataş’ın ismi okuduğu okulun kütüphanesinde yaşatılacak

1 Ekim 2022’de Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, unutulmadı. Şehidin adı, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ve kendisinin de okuduğu okula yaptırılan kütüphaneye verildi.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri tarafından Kovancılar Eti Holding İlkokulunda kütüphane kuruldu. Öğrenciler, 1 Ekim 2022’de Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ı unutmadı. Ataş’ın adı okuduğu okula yaptırılan kütüphaneye verildi. Kütüphanede ayrıca, şehit Ataş’ın hatıralarının yaşatılması için fotoğraflarının sergilendiği bir bölüm de yer aldı. Bugün açılışı yapılan kütüphaneyi öğrenciler, şehidin kardeşi ve babası Necat Ataş ziyaret etti. Açılış törenine, şehidin babası ve kardeşinin yanı sıra Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Ramazan Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar ve öğrenciler katıldı.

Oğlu adına açılan kütüphanenin kendilerini hem mutlu hem de gururlandırdığını dile getiren şehit babası Necat Ataş, “ Oğlumuz Yusuf Ataş adına İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan bu açılış bizi gerçekten mutlu etti. Biz biliyoruz ki, şehitler ölmez ve ölmediğini bugün de örneğini gördük. Kendisi adına açılan bu kütüphanede bu okulda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin hepsi de faydalanacaktır. Umarız bu öğrenciler Yusuf ağabeylerini izinden gider, ülkesini sever ve ülkenin beraberliği, bütünlüğü için bu okulda görmüş olduğu eğitimlerle bu yolda çalışacaklardır. Yapılan bütün açılış ve etkinlikler hoşumuza gidiyordu ama bizim için yapılan bu kütüphane açılışı bizi mutlu etti. Yusuf, 1. ve 2. sınıfı burada okumuştu. Ben Bingöl’de görev yaparken o burada okumuştu” dedi.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinden Eren Aydın, “Biz bu dönem içerisinde bir sosyal farkındalık projeleri yapmak istedik. Bu projeler dahilinde yakın zamanda şehit olan Yusuf Ataş’tan ilham alarak onun adına bir kütüphane açmak istedik. Şehidimizin okumaya ve eğitime ne kadar önem verdiğini bildiğimiz için kendisinin de okumuş olduğu ilkokulda onun hatırasını yaşatmak için bir kütüphane açtık” diye konuştu.

İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Arıkan ise açılan yeni kütüphanelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kütüphane açılış töreninden sonra ilçe protokolü, şehidin yakınları ve üniversiteli öğrencileri şehidin kabrini ziyaret ederek dualar okudu.