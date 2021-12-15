Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 517 kişinin ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugünkü 517 atamamız ile birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak. Bu yıl içinde tam 1 bin 863 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam etmiş olacağız”

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen ‘Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Atama Töreni’ne katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yanık, “Dünya bir dönüm noktasında. Türkiye, bu tarihi dönemecin odağındaki ülkelerden birisi. Duruşuyla, ilkeleriyle dünyaya söylediği sözlerle.. Artık güçlü bir belirleyici ülke olmak özelliğini taşıyor. Bu ortamda istiklal ve istikbal davamıza sahip çıkmak, milli bir şuur, bir sorumluluk meselesi. Bizim istikbalimiz, tüm dünyayı adalete, kardeşliğe iyiliğe çağıran, dünyayı huzur ve güvenden yana besleyen bir gelecek tasavvuruna içeriyor” diye konuştu.

2002 yılında şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkının 2’ye çıkarıldığını savunan Bakan Yanık, “İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdığımız gibi atamalarımızı da eğitimine göre kariyer atamalarına başladık. Bunun yanında da atamaları süresiz hale getirdik. Bugünkü 517 atamamız ile birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak. Bu yıl içinde tam bin 863 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Sadece kamuda değil, farklı alanlarda da imkânlar sunmaya gayret edildiğini aktaran Bakan Yanık, “Elektrik, su ücretlerinden indirim hakkı, ücretsiz toplu ulaşım hakkı, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması gibi birçok destek ve imkânı da sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında faizsiz konut kredisi gibi farklı uygulamalarla hayatımızı kolaylaştıracak hizmetleri de sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim için çocuklarımız genel olarak çok kıymetli, şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukları biraz daha kıymetli. Bunun için üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimlerde eğitim ücretinden muafiyet sağlıyoruz. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız özel ortaöğretim kurumlarının ilk yüzde 3’lük kontenjanından, yani ücretsiz eğitim kapsamından yararlanıyorlar” açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık konuşmasının ardından atamayı başlatmak için butona bastı. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının katıldığı törende ataması yapılan bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.