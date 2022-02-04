Şehit ve gazi çocukları şekerden kule yaptı, birbiriyle yarıştı

Şehit ve gazi çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bulunan Keşif Atölyesi’nde şekerden kule yaparak hem hayal dünyasını geliştirdi hem de güzel vakit geçirmeyi öğrendi. Aynı zamanda birbirleriyle yarış yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çocukların eğitimleri için kurulan atölyeleri bu sefer 7-10 yaş aralığındaki şehit ve gazi çocukları doldurdu. Millet Kütüphanesi’ndeki Keşif Atölyesi’nde Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın destekleriyle şehit ve gazi çocukları eğitim almaya başladı. Kendilerine temin edilen malzemelerden ayakta durabilen en uzun şeker kulesi yapmaya çalışan çocuklar, üçgeni, geometriyi, ağırlık merkezlerini ve fiziği öğrenirken aynı zamanda birbirleriyle kaynaşmayı, sosyalleşmeyi, güzel vakit geçirmeyi öğrendi. Şehit ve gazi yakınlarına ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi çalışanları eşlik etti.

“Çocuklarımızın eğlencesini görünce biz daha fazla neler yapabiliriz diyerek böyle bir çalışmaya girdik”

Şehit ve gazi çocuklarının aldıkları eğitimleri ve yaptıkları etkinlikleri anlatan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, çocukların eğlendiklerini görünce daha fazla neler yapabileceklerini düşünerek bu çalışmayı yaptıklarını belirtti. Gürs, “Burada bugün şehitlerimizin ve gazilerimizin çocuklarıyla birlikte atölye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an üçüncü günümüz, iki gün önce başlamıştık. Atölye çalışmalarımızın ilk gününde ahşap atölyesinde uçak yaptılar çocuklarımız. İkinci gün robotları tanıdılar, insansız robotlarla birlikte top oynadılar. Kendi robotlarını çizdiler. Bugün de 7-10 yaş arası grubumuzla birlikte şekerden kule yapıyoruz. Çocuklarımızın eğlencesini görünce biz daha fazla neler yapabiliriz diye onun düşüncesinde olduğumuz için böyle bir çalışmaya girdik” ifadelerini kullandı.

“Bugün kule yapmaya çalıştım ama asıl olan zaten kazanmak değil eğlenmekti”

Atölyelerde neler yaptıklarından bahseden çocuklar hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini kaydetti. 5. sınıf öğrencisi Tuana Sıla Özkan, duygularını şu cümlelerle dile getirdi:

“Bugün kule yapmaya çalıştım ama asıl olan zaten kazanmak değil eğlenmekti. Önceki günlerde robotlara bakmıştık. Bir de tahtadan uçak yapmıştık. Güzeldi, eğlendim. İleride doktor olmak istiyorum.”

Diğer öğrenciler ise şekerden kuleleri gerçek kulelere benzettiklerini, ileride öğretmen olmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çocukların hem öğrenmelerine hem de sosyalleşmelerine yardımcı olan atölyelerde birbirinden farklı eğitimlerin düzenli olarak yapılması planlanıyor.