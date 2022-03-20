Şehit ve gazi aileleri sosyal projelerle hayata tutunuyor

Kırıkkale’de şehit ve gazi aileleri, düzenlenen kursta yörenin önemli sanatçılarından Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve kralların ressamı Rahmi Pehlivanlı’nın kitre bebeklerini yapıyor.

Kırıkkale’de dezavantajlı kadınlar ile şehit annesi ve eşlerinin sosyal ve ekonomik hayatının yeniden canlanması için çeşitli projeler yürütülüyor. Bu kapsamda Yahşihan Halk Eğitim Merkezi’nde "Girişimcilikte Kadınların Durumlarının Araştırılması ve Desteklenmesi" projesi hayata geçirildi. Kırıkkale Valiliği koordinesinde Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından açılan kursta şehit anneleri ve eşlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Kursta yörenin önemli isimlerinden Hacı Taşan, Neşet Ertaş ve kralların ressamı Rahmi Pehlivanlı gibi sanatçıların kitre bebekleri yapılıyor. Kırıkkale Üniversitesi öğretim görevlileri ile Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından da kursiyer kadınlara eğitimler veriliyor.

"Onların sosyal hayata katılmalarını entegre etmek"

Proje yürütücüsü Dr. Müzeyyen Özhavzalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada projenin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi. Şehit ve gazi ailelerinin sosyal hayata tutunmasını sağlamak amacıyla projenin başlatıldığını ifade eden Özhavzalı, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında hedef kitlemizin öncelikle şehit aileleri gazi eşleri ile dolu. Dezavantajlı gruplar arasından şehit ailelerimizi, şehit eşlerimizi ve mağdur kadınları seçtik. Amacımız şuydu; onlara öncelikle manevi olarak destek vermek. Onların sosyal hayata katılmalarını entegre etmek. İkinci hedefimiz ise pandemi sonrası geçim sıkıntısı yaşayan ailelere Kırıkkale’yi ön plana çıkaracak lavanta, ayçiçeği vb. gibi değişik konseptlerden ve özel kitre bebeklerden değişik hediyelik eşyalar yaptırarak onların aynı zaman da mesleki olarak desteklenmesi ve ekonomik hayata katılmasıydı. Bu kapsamda projemiz başladı. Merkezde bu projemizi yürütüyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü ile beraber. Yahşihan, Kırıkkale Üniversitemizin olduğu bir bölge. Yahşihan Kaymakamımız Ender beyin özel ricası üzerine hem üniversite hocalarımız hem de proje yürütücüsü olarak Yahşihan Halk Eğitim Merkezi’ni projeye dahil ettik. Şuanda projemiz burada başladı. Yahşihan bölgesinde oturan şehit annelerimiz, gazi eşlerimiz ve üretime katılmak isteyen emektar kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

"Bizim içimizi rahatlatıyor"

Şehit Osman Yıldırım’ın annesi Ayşe Yıldırım, açılan kursun kendilerine bir terapi olduğunu belirterek, "Burada terapi yapıyoruz. Örgüler örüyoruz. Hocalarımız sağ olsun terapi için ’evde durmayın çıkın gelin değişiklik olsun’ diye çağırdılar. Kırıkkale’de daha önce vardı, ben gidememiştim. Şimdi buraya geliyorum. Ben başka zaman buraya gelmediğim zaman bir hafta evden çıkmadığım oluyor. Evden çıkıyoruz, burada arkadaşları görüyoruz. Bir terapi oluyor, bir değişiklik oluyor. En azından bize destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. ’Acınızı unutun dışarıda hayat var’ diyorlar. Sağ olsunlar onlarla beraber günlerimizi geçiriyoruz. Bizi gezmelere götürüyorlar. İstanbul’a götürdü çok güzel geçti. İnşallah başka yerlere de götürecekler. O gezmeler bizim içimizi rahatlatıyor" dedi.

"Şehit ailelerimizin sosyalleşmelerini sağlamak"

Kitre bebek üretiminde Kırıkkale yöresinin sanatçılarına yer vermeyi tercih ettiklerini anlatan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Talia Yağız, "Rahmi Pehlivanlı, eserler vermiş bir sanatçımız. Hacı Taşan da yine bu yörenin bağrından kopup gelmiş, halk müziği üzerine eserler vermiş bir sanatçı. Şu anda ben Hacı Taşan’ı yapmaya çalışıyorum. Amacımız Hacı Taşan’ı kitre bebek olarak tanıtmak. Öncelikle amacımız da şehit ailelerimizin burada farklı işler yapmasını, onları rehabilite etmek, onları evlerinden çıkarıp burada sosyalleşmelerini sağlamak" diye konuştu.