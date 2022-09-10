Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. 16 gündür GATA’da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Uçakcı için sabah saatlerinde GATA’da tören düzenlendi. Törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Özkul, Altındag Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Uçakcı’nın naaşı daha sonra helikopterle memleketi Sungurlu’ya uğurlandı. İlçe stadyumunda Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehit Uçakcı’nın naaşı daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, Sunguroğlu Mahallesi’ndeki evine getirildi. Türk bayraklarıyla donatılan evde gözyaşları adeta sel oldu. Şehidin annesi Fatma Büyüm güçlükle ayakta durabildi. Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Atatürk Meydanı’na götürüldü.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Tufan Köse, Çorum Garnizon Komutanı Albay Murat Serdar Emeksiz, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Ağah Karabıcak, Belediye Başkanvekili Bahri Sezen, siyasiler, askeri erkan ve binlerce kişi katıldı.

Tören alanında ambulansla getirilen şehidin annesi Fatma Büğüm ve kardeşi Öztürk Uçakcı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Çorum Müftüsü Muharrem Biçer’in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına bindirilerek vasiyeti üzerine ilçeye bağlı Sarıkaya köyünde toprağa verildi.