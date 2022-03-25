Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Hava Eğitim Komutanlığında ‘koruma eğitimi’ esnasında kaza kurşunuyla şehit olan Hava Uzman Çavuş Mahmut Güleş (42), memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerde 22 yıldan beri görev yapan Nisa, İrem ve Ahmet isminde üç çocuk babası Hava Uzman Çavuş Mahmut Güleş, eğitim sırasında kaza kurşunuyla şehit oldu. İzmir’de düzenlenen tören sonrasında uçak ile şehidin naaşı Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanında gözyaşları içerisinde karşılanan şehidin naaşı merkeze bağlı Doyran köyüne getirildi. Doyran Köyü Cami yanındaki meydanda kılınan cenaze namazının ardından Doyran köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.