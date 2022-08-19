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Şehit Uzman Çavuş Cirnooğlu için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Haberde İnsan 19.08.2022, 18:10
Şehit Uzman Çavuş Cirnooğlu için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu’nun baba ocağının bulunduğu Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokak’taki taziye evinin önünde İl Müftülüğü din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından Tevhid-i Şerif çekildi. Binlerce vatandaşın katıldığı Mevlid-i Şerif sonrası yemek dağıtıldı.

Programa, Vali Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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