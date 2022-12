Şehit polisin engelli oğlu bir günlüğüne polis oldu

Adana’da şehit polis memurunun bedensel engelli oğlunun polis olmak hayalini Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci 3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir günlüğüne gerçekleştirdi.

Adana’daki polislerin zihinsel ve bedensel engelli çocukları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde aileleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Doğan İnci´yi makamında ziyaret etti. Polis üniforması giyen özel çocuklar, İnci ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, engelli çocuklara oyuncak polis arabası ve çeşitli hediyeler verdi. Türk Polis Teşkilatı olarak engellilere, hayatın her alanında pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten İnci, "Çok önemli ve anlamlı bir günde özel misafirlerimiz var. Onlar bizim evlatlarımız, özel çocuklarımız. Bir gün değil, her gün bu çocuklarımızın günü. Her zaman hayatımızı onlara adapte edip, hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler almamız gerekiyor. Önemli olan gönüllerde engel bırakmamak. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.

Etkinliğe, Ordu’da 2001 yılında kavgaya müdahale sırasında şehit olan polis memuru Adem Savaş’ın 21 yaşındaki oğlu Alperen Savaş da katıldı. Savaş, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde en büyük hayalini gerçekleştirerek bir günlüğüne babası gibi polis oldu. Engelli genç kendisini ağırlayan İnci’ye Osmanlı Devlet Arması’nın işlendiği bir tablo hediye edip, “Sizi görünce çok mutlu oldum. Baktıkça beni hatırlarsınız” dedi.