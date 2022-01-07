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Şehit polis Fethi Sekin’in 27 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı, üzerindeki not herkesi duygulandırdı

Beş yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in, 1995 yılında meslekte çektirdiği ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yazan, "Abiniz Fethi. Bu resmi de canımdan çok sevdiğim kardeşlerime yolluyorum. Sizleri özledim. Çektiğim resimlerden de sizlere göndereceğim. Derslerinizi çok çalışın. Anneyi, babayı sakın üzmeyin. Hoşça kalın. Bana para göndereceğin zaman ablaya sorun ya da hiç göndermeyin" notu görenleri duygulandırdı.

Haberde İnsan 07.01.2022, 11:20
Şehit polis Fethi Sekin’in 27 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı, üzerindeki not herkesi duygulandırdı

Beş yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in, 1995 yılında meslekte çektirdiği ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yazan, "Abiniz Fethi. Bu resmi de canımdan çok sevdiğim kardeşlerime yolluyorum. Sizleri özledim. Çektiğim resimlerden de sizlere göndereceğim. Derslerinizi çok çalışın. Anneyi, babayı sakın üzmeyin. Hoşça kalın. Bana para göndereceğin zaman ablaya sorun ya da hiç göndermeyin" notu görenleri duygulandırdı.

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017’de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, şehadetinin 5’inci sene-i devriyesinde anıldı.

Şehadetinin 5’inci yıldönümünde Fethi Sekin’e ait 27 yıl önce gönderilen resim ve üzerinde kendi el yazısı ile yazdığı not görenleri duygulandırdı. 1995 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduğu sene Fethi Sekin’in meslekte çektirdiği ilk fotoğrafı yaklaşık 27 yıl sonra ortaya çıktı. Teyze Naime Çam’ın aile fotoğraflarının arasında gördüğü resmin arkasındaki, "Abiniz Fethi. Bu resmi de canımdan çok sevdiğim kardeşlerime yolluyorum. Sizleri özledim. Çektiğim resimlerden de sizlere göndereceğim. Derslerinizi çok çalışın. Anneyi, babayı sakın üzmeyin. Hoşça kalın. Bana para göndereceğin zaman ablaya sorun ya da hiç göndermeyin” notu, yakınlarını ve okuyanları hüzne boğdu.

"O bir tek bizim değil, tüm Türkiye’nin şehididir"

Yıllar sonra albümü karıştırırken şehit polis Fethi Sekin’in, meslekteki ilk fotoğrafına denk geldiğini belirten teyzesi Naime Çam, "Biz onunla gurur duyduk. O bir tek bizim değil, tüm Türkiye’nin şehididir. Onun acısı her gün, her saniye bizimle beraber. Bizim ailede ilk o polis oldu. O zaman kendisinde bir fotoğraf istemiştim. Fethi de ’Teyze, fotoğrafı anneme gönderdim onlardan alırsın’ dedi. Ablamdan fotoğrafını aldım ve kimse dokunmasın diye yıllarca sakladım. Bu sene fark ettim ki fotoğrafın arkasında bir yazı var. Fotoğrafın arka tarafına kardeşlerine ‘ders çalışın, annemizi, babamızı üzmeyin” yazmış. Fotoğrafın ön yüzüne ise ‘Ablamdan haberi bana para yollamayın ya da hiç göndermeyin’ yazılarını yazmış. Zaten o bizim ilk göz ağrımızdı, onu çok seviyorduk. Sevilen biriydi, çok da şakacıydı. Büyüklerle büyük, çocuklarla çocuktu. Fethi Sekin, öyle biriydi” dedi.

"Bu fotoğrafı ilk defa gördüm ve bizleri hüzünlendirdi"

İlk defa gördüğü fotoğraftaki yazılardan bahseden şehidin dayısı Hikmet Kürüm ise "Rahmetli şehidimizin, büyüdükçe çevresine, vatanına, milletine bağlı dik duruşuyla çevresine faydalı bir kişiliği vardı. Nasip oldu, 1995 yılında polislik sınavına girip kazandı. O dönemde kardeşlerine fotoğraf göndermiş. İlk defa gördüğüm fotoğraftaki yazıda ise ’Ben bu fotoğrafı kardeşlerime gönderiyorum. Ben kardeşlerimi çok seviyorum. Daha sonra yine size fotoğraf göndereceğim. Sizler de akıllı olun anneyi ve babayı üzmeyin, dersleriniz çalışın’, ön yüzünde ise ‘ ben sizden para istemeyeceğim, ablam gönderiyor ve ne zaman sizden para istersem o zaman gönderin’ yazıyordu. Böyle de ailesini düşünen yapısı vardı. Bu yıl malumunuz Fethi’nin şehit oluşunun 5’inci sene-i devriyesi. Anma programından sonra kardeşimi ziyarete geldim. Bu fotoğrafı ilk defa gördüm ve bizleri hüzünlendirdi. Kahramanlar yüzyılda bir gelirler. Kahramanlarımız olmazsa devletimiz yaşamaz. Devletimizi yaşatacak olan, şehitlerimizdir. Biz o şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine bu vatanın topraklarında rahat gezip, rahat nefes alabiliyor. Rabbim, tüm şehitlerimizden, kahramanlarımızdan razı olsun” diye konuştu.

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