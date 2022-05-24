Şehit Piyade Teğmen Güler’in ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in, Konyaaltı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında, Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Güler’in şehadet haberi Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi’ndeki sitede yaşayan baba Mesut, anne Berrin Güler’in evine ve caddeye Türk bayrakları asıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri erkan tarafından Güler ailesine şehadet haberi verildi. Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyesi Belediye ekipleri tarafında evin sokağında taziye çadırı kuruldu. Şehit Güler’in bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğine defnedileceği belirtildi.