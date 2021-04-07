Şehit pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi kimdir?

Konya'da askeri uçak düştü. Son dakika bilgisine göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki F-16 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Peki, şehit pilot Burak Genççelebi kimdir, kaç yaşında? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

KONYA VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Eğitim uçağımız maalesef düşmüş. 3. Ana Jet Komutanlığı'ndan havalanmış. Günlük planlı uçuş Türk Yıldızları dediğimiz.. Maalesef 1 şehidimiz var. Başımız sağ olsun." dedi.

ŞEHİT PİLOT BURAK GENÇÇELEBİ KİMDİR?

Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu ifade edildi.

Şehit olan Burak Genççelebi'nin Yüzbaşı rütbesinde ve 35-36'lı yaşlarda olduğu kaydedildi. Şehit Burak Genççelebi'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden geldiği ve yaklaşık 1 senedir Konya'da bulunduğu belirtildi.

MSB: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi. MSB açıklamasında, "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.