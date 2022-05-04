Şehit onbaşı için 63 yıl sonra temsili mezar

Hatay’da 63 yıl önce mayına basması sonucu şehit olan piyade onbaşı Hasan Gayman’ın mezarlığından getirilen toprak, memleketi Tokat’ta yaptırılan temsili mezara nakledildi.

Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Yenisu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hasan Gayman, 1937’ye 1 tertip asker olarak vatani görevini yamak üzere Hatay’a gitti. 1959 yıllıda Suriye sınır hattında kaçakçılarla mücadelede düzenlenen operasyona katılan Gayman, mayına basması sonucu bir arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehidi cenazesi Hatay’da toprağa verildi. Şehidin cenazesine aile katılamadı. Şehidin eşi Gülsüm Gayman ise 7 yıl sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şehidi iki kız çocuğu yakınları tarafından büyütüldü.

Şehidin kabrinden toprak getirildi.

Hatay’da bulunan şehidin kabrinden 63 yıl sonra şehidin kız kardeşi ve ağabeyinin isteği üzerine toprak getirtilerek köyde temsili mezara nakledilmesine karar verildi. Şehidin mezarından alınan toprak jandarma taraflıdan Tokat’a Türk Bayrağına sarılarak küçük bir tabut içinde gönderildi. Yenisu Köyünde düzenlenen gıyabi cenaze namazı törenine ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cemevide İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazı sonrasında şehidin kabrinden getirilen toprağın içinde bulunduğu tabut bir astsubay tarafından mezarlığa kadar götürüldü. Tokat Valiliği tarafından yaptırılan temsili mezarlığa toprak dualarla nakledildi. Temsili cenaze töreninde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Türk bayrağının şehidin ağabeyi Rıza Gayman’a teslim etti.

“63 yıl sonra şehidimizin mezarından toprağı doğduğu topraklara getirdik”

Şehidin yeğeni Bayram Han, dayısının mezarına eşi ve çocuklarının o yıllardaki şartlar nedeni ile gidemediğini, memleketinde bir mezarı olsun düşüncesinden yola çıktıklarını söyledi. Han, “Yaklaşık 5 ay önce dayımla annem sohbet esnasında şehit ağabeylerini mezarını görmek istediklerini söyledi. Ölmeden önce mezarını görmek istiyorlardı. O esnada da biz arayışa girdik. Hatay Jandarma Komutanlığına müracaat ettik. Sağ olsunlar bulunabileceği mezardan toprak gönderdiler. Tokat Valiliği mezarlığını yaptırdı. 63 yıl sonra şehidimizin mezarından toprağı doğduğu topraklara getirdik” dedi.

Babası 2 yaşındayken şehit oldu

Şehidin ağabeyi Rıza Gayman, şehidin cenazesinin o yıllarda imkansızlıklar nedeni ile getirilemediğini, kendilerinin de cenazeye katılamadığını söyledi. Şehidi kızı Fikriye Avşar (65), babasının 1 aylıkken askere gittiğini, 2 yaşında iken ise şehit olduğunu ifade ederek, “Hiç göremedim, baba diyemedim. Hayalime girdi. Çok şükür ölmeden mezarını gördüm. Ölürsem de gözüm arkamda gitmez. Babamın mezarını bulup gidemedim. Fotoğrafını da bulduk. Çok şükür gördüm” diye konuştu.