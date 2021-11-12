Şehit olan torunu için portakal ağacı dikti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, geçtiğimiz yaz aylarında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir adına hazırlanan hatıra ormanında 50 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe katılan Görkem Hasdemir’in babaannesi Sevim Hasdemir, torunu için getirdiği portakal ağacı fidanını toprakla buluşturdu.

Muğla genelinde meydana gelen yangınlarda en çok etkilenen bölgelerden olan İçmeler’deki yangına müdahale derken yaşamını yitiren orman işçisi Görkem Hasdemir’in babaannesi, torununun en sevdiği meyvelerden olan portakal için yanında getirdiği portakal fidanını dikerken, duygu dolu anlar yaşandı.

Acılarının taze olduğunu ifade eden babaanne Hasdemir, “Oğlum annesiz büyüdü. Canımız çok yandı, acımız taze. Oğlumuzun adının verildiği hatıra ormanına onun en sevdiği meyvelerden olan portakal için fidan getirip diktim. Artık dağlar, taşlar oğlumuzun adı olacak” dedi.

Etkinlik alanında şehit Görkem Hasdemir’in babaanne ve teyzesini, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy teselli ederek, acılı aile ile görüştü.