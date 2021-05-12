banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! 'Ortaya çıkacak...'
Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! 'Ortaya çıkacak...'
Beşiktaş ile Galatasaray averaj hesaplarında!
Beşiktaş ile Galatasaray averaj hesaplarında!
Gigi Hadid'den İsrail'e 'İkiyüzlülük yapmayın' mesajı
Gigi Hadid'den İsrail'e 'İkiyüzlülük yapmayın' mesajı

Şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa’da İsrail’in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Ulucami avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, gıyabi cenaze namazının ardından İsrail’i sloganlarıyla kınadı.

Haberde İnsan 12.05.2021, 14:57
Şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa’da İsrail’in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Ulucami avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, gıyabi cenaze namazının ardından İsrail’i sloganlarıyla kınadı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, tarihi Ulucami bahçesinde bir araya geldi. Burada, İsrail’in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce vatandaşından katıldığı etkinlikte, Bursa İl Müftüsü İzani Turan’ın kıldırdığı namazın ardından çok sayıda vatandaş, tekbirler getirerek İsrail’in Filistin’e saldırılarını kınadı. İl Müftüsü Turan, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs, tabiri caizse Müslümanların yatak odası gibidir. Elbette ki Kudüs bir diriliştir" dedi.

Yapılan duaların ardından toplanan kalabalık sloganlar eşliğinden camiden ayrıldı.
Yorumlar (0)
20°
açık