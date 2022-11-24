Şehit öğretmenlere vefa: İsimlerini bayrak direğine yazıp dağın tepesine diktiler

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, şehit öğretmenlerin isimlerini bayrak direğine yazıp Sitare Dağı’nın tepesine tırmanarak dikti.

Erzurum’un Oltu ilçesinde Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri tarafından, 8 metre uzunluğundaki bayrak direğine, PKK tarafından şehit edilen 187 öğretmenin ve Oltu’ya emek vermiş rahmetli 53 öğretmenin ismi yazıldı. Bayrağı dağın tepesine dikmek isteyen öğretmenler, ilçe protokolünün de katıldığı 2 saatlik zorlu yürüyüşte sırtlarında kum, çimento ve su taşıdı.

Zirveye ulaşan öğretmenler, bayrağı dikerek İstiklal Marşı’nı okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve beraberindekiler, şehit öğretmenler için dua etti.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Baş yardımcısı Emre Öztaş, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak amacıyla bu sene, Oltu’muzun Sitare Tepesi’ne bütün şehit öğretmenlerin ve Oltu’ya emeği geçmiş rahmetli olan bütün öğretmenlerimizin isimlerinin yazdığı Türk bayrağını Sitare Tepesi’ne dikmek için proje yaptık. Bu projede bize yardımcı olan bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehit öğretmenlere şu anda yaptığımız, belki de onların bizler için yaptıklarının onda biri bile değildir. Onlar bu millet için, bu devlet için, bu bayrak için hiç eğilmeden, kendilerini şehit edenlerin karşısında ezilmeden bütün ömürleri boyunca öğretmenlik mesleğini gururla yaptılar. Şimdi biz de onların karşısında çok gururluyuz ve mutluyuz” dedi.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni Canan Karahan da, “Bugün 24 Kasım öğretmenler Günü’nde şehit öğretmenlerimizi anmak için Sitare Dağı’na çıktık. Zorlu yolardan geçtik tepeleri aştık fakat yine de şehit öğretmenlerimiz için yaptığımız fedakarlık bile sayılmaz. Ankara’dan gelip Oltu’da görev yapmış bir öğretmen olarak mezun olurken ülkeme vermiş olduğum sözü tutmuş oluyorum. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimi yaptığım için çok mutluyum” diye konuştu.