Şehit öğretmen Ayşenur Alkan adına fidan dikildi

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin roketli saldırısında şehit olan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan adına 70 fidan dikildi.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Kocatepe İlkokuluna terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırısında öğrencilerini sığınağa götürürken şehit olan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan’ın adına 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanına 70 fidan dikildi.

Öğrencilerle birlikte fidan diken Vali Erdin Yılmaz, “Şehit öğretmen Ayşenur Alkan ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Sevgili çocuklarımızla fidanlarımızı diktik. Boy verip, dal verip çoğalsın orman olsun inşallah” dedi.

Fidan dikim etkinliğine Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.