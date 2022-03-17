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Şehit oğlunun fotoğrafını yapmak için rölyef sanatına başladı

Suriye’nin İdlib kentinde 2 yıl önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan teğmen Canbert Tatar’ın annesi Suna Tatar, Halk Eğitim Merkezi kursuna gelerek oğlunun fotoğraflarını rölyef baskı yapmaya başladı.

Haberde İnsan 17.03.2022, 11:06
Şehit oğlunun fotoğrafını yapmak için rölyef sanatına başladı

Suriye’nin İdlib kentinde 2 yıl önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan teğmen Canbert Tatar’ın annesi Suna Tatar, Halk Eğitim Merkezi kursuna gelerek oğlunun fotoğraflarını rölyef baskı yapmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce Suriye’nin İdlib kentinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan teğmen Canbert Tatar’ın annesi Suna Tatar, oğlunun şehit olmasının ardından hayata tutunmaya çalıştı. Farklı etkinliklerle kendisini oyalayan anne Tatar, yakınının tavsiyesi üzerine Elazığ Belediyesi Eğitim Merkezine bağlı Halk Eğitim Merkezinde el sanatları seramik ahşap kursuna yazılmaya karar verdi. Burada uzman hocalar tarafından derse başlayan Suna Tatar, bir süre geçtikten sonra hocalara şehit oğlunun fotoğrafını da rölyef baskı sanatı ile yapabilmelerinin mümkün olup olmadığını sordu. Hocaların elbette cevabıyla karşılaştıktan sonra işe koyulan şehit annesi Tatar, kursiyer ve hocaların yardımıyla şehit teğmen Canberk Tatar’ın fotoğrafını rölyef baskı sanatı ile tamamlayarak evinin en güzel yerine bıraktı. Şimdilerde ise sürekli kursa giden anne Suna Tatar, "Oğlumun fotoğrafını yapmak beni motive etti. Artık oğlumun fotoğraflarını bu şekilde yapacağım bu da beni daha fazla mutlu edecek" sözlerini kullandı.

"Benim için de terapi oldu"

Buraya yakınının tavsiyesi ile geldiğini aktaran şehit annesi Suna Tatar, "Burada yaptığımız çalışmalar bana çok iyi geldi, kafamı dağıttı. Bir süre sonra oğlumun resmini de çalışabilir miyiz diye düşündük ve sipariş verdik. Hocalarımızın yardımıyla 1 ay çalıştık ve yaptık. Çok da güzel oldu. Benim için de bir terapi oldu. Çevremdeki insanlara da öneriyorum. Ben bir şehit annesi olarak buranın çok faydasını gördüm. Kafam dağıldı. Evladımı unutmak değil ama aklı sağlığımı korumak için kafamı meşgul ettim. İyi oldu. Oğlumun sayesinde güzel işler ve insanlar tanıdım. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Oğlumun fotoğrafını yapmak ilk başta aklımda yoktu. Özel resimlerin basıldığını gördüm. Hocalarımıza benim oğlumun da fotoğrafını yapabilir miyiz diye sordum onlar da olur dediler. İlk başta dayanamazsın üzülürsün dediler ama yapacağımı söyledim. Hocalarımızla ve arkadaşlarımızla yapmaya başladık. Şu an da bitti çok güzel bir resim oldu" dedi.

"Elimizden geldiğince kendisine destek olacağız"

Şehit annesi olan Suna Tatar’ın geçen yıl Halk Eğitim Merkezine geldiğini aktaran el sanatları hocası Didem Bingöl, “O zamanlar kötü bir durumdaydı. Eltisinin vasıtasıyla geldi. Kafamı dağıtabilir miyim dedi. Kursumuzun ortamı gayet güzeldi. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk zaten. Birkaç gün geçtikten sonra oğlunun özel baskı şeklinde fotoğrafının çalışılmasını istedi. Biz de kendisine destek vererek şehidimizin özel baskı rölyef çalışmasını 1 aya yakın bir süreçte birbirimizden destek alarak yaptık. Sonunda çok güzel bir tablomuz ortaya çıktı. Bizim burada gayemiz şehidimizin annesi Suna ablaya kursumuzun terapi gibi gelerek kendisi toparlayabilmesiydi. Zaten halk eğitim kurslarının en önemli özelliklerinden birisi terapi biri de meslek edinmedir. Biz Suna ablaya terapi yolunu seçtik. Suna abla kendisini çok toparladı. Evlat acısı gördü. Şehitlik mertebesi çok güzel bir mertebe lakin ilk geldiği güne kıyasla Suna ablamızı çok iyi görüyoruz. Bu tablonun ardından birkaç tablo daha yapmak istediğini zaten söyledi. Yaptığı tabloları da evinin en güzel yerinde saklayacağını dile getirdi bizde elimizden geldiği sürece destekçisi olacağız” diye konuştu.

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