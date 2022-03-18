Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda girilen çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal’ın oğlu İlker Uysal’ın babasına olan özlemi aradan geçen 29 yıla rağmen bitmiyor.

Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal, Diyarbakır’ın Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tepe Jandarma Karakolunda karakol komutanı olarak görev yapmakta iken 23 Kasım 1993 tarihinde Ağıllı köyü mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Mehmet Uysal, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı. 29 yıl önce babasını vatan uğruna şehit veren İlker Uysal’ın, babasına olan özlemi o günden bu yana dinmedi. Her fırsatta şehitliğe giderek babasının mezarını ziyaret eden İlker Uysal, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde de hem babasını hem de şehitleri unutmadı. Vatan uğruna canlarını feda eden babası ve şehitler için dua eden İlker Uysal, gurur ve hüznü bir arada yaşadığını ifade etti. Babasının ve tüm şehitlerin birer kahraman olduğunu belirten Uysal, babasına olan özleminin yıllar geçmesine rağmen dinmediğini aksine her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti. İlker Uysal, babasının yokluğunda yetkililer tarafından hatırlanıp aranmalarının kendisini ve annesini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.