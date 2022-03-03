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Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın hediyesine gözü gibi bakıyor

Elazığ’da şehit annesi Şehriban Kılıç, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın şehit olmadan önce kendisine hediye ettiği bastona gözü gibi bakıp bir an olsun yanından ayırmıyor.

Haberde İnsan 03.03.2022, 09:44
Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın hediyesine gözü gibi bakıyor

Elazığ’da şehit annesi Şehriban Kılıç, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın şehit olmadan önce kendisine hediye ettiği bastona gözü gibi bakıp bir an olsun yanından ayırmıyor.

Silah arkadaşları ile birlikte 4 Mart 2021’de helikopter kazası sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, olaydan önce şehit ailesi Ahmet ve Şehriban Kılıç’ı ziyaret etmiş, Şehriban Kılıç’ın belinin ağrıdığını fark edince hemen özel bir baston yaptırtarak kendisine hediye etmişti. Hediyeyi ilk başta utançlarından dolayı açamayan Kılıç çifti, evlerine geldiklerinde açtıkları hediyeden Osman paşanın isminin yazılı olduğu bastonla karşılaştı. Osman paşanın hediyesini kullanmaya başlayan Şehriban Kılıç, paşanın helikopter kazasının ardından şehit olması ile birlikte hediyesine ayrı bir önem vermeye başladı. Korgeneral Osman Erbaş’ın isminin yazılı olduğu bastona gözü gibi bakıp bir an olsun yanından ayırmayan Kılıç, sadece özel yerlere gidince Osman paşanın kendisine hediye ettiği bastonu kullanıyor.

"Osman paşanın şehit olduğunu duyunca orucumuzu açamadık"

Osman paşanın 4 sene Elazığ’da kaldığını belirten şehit babası Ahmet Kılıç, "Geldiğinden bugüne bütün şehit ailelerinin yanındaydı. Osman paşa fırsat bulduğu her an şehit ailelerini ziyaret ederdi. Köyümüz de merkeze 55 kilometre uzaklıktaydı. Bazen şehidimizin devre arkadaşlarıyla birlikte bazen de kendisi gelirdi. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Şehit olduğu gün biz oruçtuk. Lokmayı ağzıma aldım hacı hanımın telefonu çaldı. Osman paşanın şehit olduğu söylendi. İkinci lokmayı alamadık ağzımıza iftarımızı açmaktan vazgeçtik. Paşamızın fotoğrafını askeriyeden istedim onlar da sağ olsunlar bizleri kırmayıp fotoğrafını verdiler. Osman paşa benim ikinci Zafer’imdi onu hiçbir zaman yabancı olarak görmedik. Paşamız bizim evimizin ikinci şehididir. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"Osman paşamızın hediyesini evimizin en güzel yerinde saklıyorum"

Şehit Osman paşanın kendisine baston hediye ettiğini dile getiren şehit annesi Şehriban Kılıç, “Osman paşayı rabbim nur içerisinde yatırsın, mekanı cennet olsun. O benim ikinci oğlumdu. Onu şehit verince oğlum Zafer’i yeniden şehit vermiş gibi olduk. Bir gün köye geldi yanında da bana baston getirmiş. Bana ’İki büklüm geziyorsun belin ağrıyor sana bir baston getirdim inşallah sana uzun hacı amcaya da kısa gelmez’ dedi. Ben de ’Komutanım valla ben daha önce hiç bastonla gezmedim, uzun mu kısa mı bilemem’ dedim. O sıra utancımdan dolayı hediyesini açamadım. Sonradan açıp bakınca bastonun üstüne ismini yazdırdığını fark ettim. O zamandan beri baston Osman paşamızın bize hatırasıdır. Evin en güzel yerinde onu saklıyorum. Özel yerlere gittiğim zaman paşamızın hediye ettiği bastonla gezerim. Osman paşamız çok farklıydı. Şehit olduğunu duyunca yıkıldık. Aynı gece evine gittik. Biz o zaman sanki Zafer’i şehit etmişiz gibi olduk ve acılarımızı paylaştık. Onu evin en güzel yerine bırakıyorum. O zaten evimizin süsüdür. Osman paşamızın hatırasıdır. Ama özel yerlere gittiğim zaman onun bastonuyla gidiyorum. Bastonda da adı yazdığı için onunla gurur duyuyorum. O bizlere çok güzel gurur bıraktı. Elazığ ve şehit anneleri için neler yapmadı ki. Oğlum 14 senedir şehit olmuş benim için 14 gündür. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Şehitlik çok güzel ve gurur verici bir olay ama acım çok büyük, Zafer’imi 37 yaşında şehit verdim oğlum nasılsa Osman paşa da aynısıydı. 4 Martta şehit oldu komutanımız. Onlar zaten cennetlikler. Ama Rabbim sabrımızı arttırsın. Evlat benim şehit Türkiye’nin evlat benim şehit sizin ne mutlu ki ben şehit annesiyim" şeklinde konuştu.

4 Mart 2021’de Bingöl’den Tatvan’a gitmek için kalkan bir Eurocopter Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu aralarında Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuştu.

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