banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk’ün acısı Derik’te hala ilk günkü gibi

Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk’e yapılan suikast ile hükümet konağındaki patlamanın şahitleri o günü anlatarak, şehit edileceği gün Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün yüzünde büyük bir mutluluğun olduğunu söyledi.

Haberde İnsan 09.11.2021, 12:49
Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk’ün acısı Derik’te hala ilk günkü gibi

Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk’e yapılan suikast ile hükümet konağındaki patlamanın şahitleri o günü anlatarak, şehit edileceği gün Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün yüzünde büyük bir mutluluğun olduğunu söyledi.

10 Kasım 2016’da Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’e suikast düzenlendi. Anma töreninin ardından hükümet konağındaki makamına geçen Kaymakam Safitürk, makamında patlayan bomba ile yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kaymakam Safitürk, şehit oldu. O günün görgü tanıkları yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. O gün 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle beraber anma programında olduklarını söyleyen dönemin Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, “Önce saygı duruşu daha sonra öğretmen evinde beraber programa katıldık. Kaymakamımız bir gün öncesinde Ankara’dan gelmişti. Cumhurbaşkanımızla görüşmüştü. Yüzünde bizim de tahmin edemediğimiz tabi ki sonradan idrak ettiğimiz bir mutluluk vardı” dedi.

“O gün çok mutluydu, belki de Allah’a kavuşacağı için mutluydu”

Bu mutluluğu ile ilgili beraber konuştuklarını kaydeden Kahraman, “Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekimi vardı, onun üzerine biraz konuştuk. Şehit kaymakamımız bizim ilk kayyumumuz olduğu için bizim için de çok değerliydi. Türkiye’deki ilk kayyumdu ve biz de gerçekten onu çok seviyorduk. Program bittikten sonra ikimiz beraber hükümet konağının bahçesine kadar yürüdük. Oradan kendisi makamına geçti. Ben de ayrı binalarımız vardı kurumuma geçtim ve çalıştık. Tabi ki saat 12.00 civarıydı. Hiç nedenini bilmediğimiz çok büyük bir patlama oldu. İlk etapta nerede olduğunu anlamadık. Sonra o telaşla nerede oldu falan derken hükümet konağında bir patlama olduğunu gördük. Sonradan da şehit kaymakamımızın yaralandığını gördük. O an hükümet konağında değildim ama bahçeden görebildik. Hükümet konağındakilerin kendisini çıkardığını gördük. Tabi ambulansla önce hastaneye kaldırıldı. Sonra da olay bütün Türkiye’nin malumudur. Hiçbirimizin o an için anlam veremediği eşi Derik’te değildi. O dönemde çocuğu Derik’te olmadığı için biraz da belki de eşini çocuğunu gördüğü için belki de ona bağladık mutluluğunu. Ama belki de Allah’a kavuşacağı için mutluydu ve kaymakamımız şehit oldu” diye konuştu.

“Acısını hala ilk günkü gibi içimizde yaşıyoruz”

Acısını bütün Deriklilerin yüreğinde taşıdığını söyleyen Kahraman, “Yani ilk günkü gibi hala acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Kendisi çok merhametli bir kaymakamdı. Hiç kimseye kırmazdı. Yaklaşık 1 yıl bir buçuk ay Derik’te çalıştı. Hiç kimsenin kalbini kırdığını zannetmiyorum. Bütün Derik halkı tarafından aynı düşüncede olsun olmasın herkes tarafından sevilen bir kaymakamdı” şeklinde konuştu.

“Patlamayı birebir gördüm”

Dükkanı hükümet konağının tam karşısında olduğu için patlama esnasında iş yerinde olan esnaf Ahmet Dinç, “Patlamayı birebir gördüm. Zaten iş yerim direk Kaymakam beyin makamına da bakan bir ortamda. O anda bir panik olduk patlamadan sonra hükümet konağında çalışan personellerin tamamı panik bir şekilde hükümet konağından dışarı kaçıyorlardı. Bizde o esnada bir şok yaşadık. Tabi buradaki iş yerimizde etkilendi. Camlar falan kırıldı. İş yerindeki eşyalar falan yerlere saçıldı. Biz de dışarı çıktık. O panikle hükümet konağına komşu olduğumuz için dışarı çıkan personel çoğunu tanıyoruz. Sordum kendilerine ne oldu dedim içeriye muhtemelen canlı bomba girdi dediler. İlk etapta öyle anlaşıldı. Bir canlı bombanın patlaması sonucunda bir şeyler oldu ama bizim bulunduğumuz ortamda olmadığı için muhtemelen kaymakam beye bir suikast olayı gerçekleşmiş diye o şekilde anlattılar bana. O gün o şekilde oldu aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra zaten emniyet birimleri gelip oraya müdahale ettiler. İlk etapta olay yerinde toplanan kalabalığı yani Derik halkını boşalttılar olay yerinden. Bizim de iş yerlerimizi kapatmanızı, buranın güvenli olmadığını, ikinci bir patlamanın olabileceğini, iş yerini kapatmamızı söylediler. Biz de kapattık, olay yerinden uzaklaştık” dedi.

“Rahmetli Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk çok değerli bir insandı”

Kendisi ile birebir tanışıp konuştuklarını bildiren Dinç, “Sohbet ettik. Derik halkı tarafından çok sevilen bir kaymakamdı. Derik halkı tarafından benimsenen bir kaymakamdı. Çalışmaları ile beraber yaptığı hizmetlerinden dolayı Derik halkı onu seviyordu. Hatta bu menfur olay yaşanmadan önce burada Derik’te bazı talihsiz olaylar olmuştu. Kapatmalar, hendek olayları olmuştu. O zaman kaymakamda kendisi burada görev yapıyordu. O zaman gösterdiği icraatlarla yaptıklarıyla Derik halkı tarafından benimsendi. Biz bu konuda Derik halkı olarak çok üzgünüz” diye konuştu.

“Bu konunun aydınlanıp, bu lekenin Derik halkı üzerinden kaldırılmasını istiyoruz”

Üzüldükleri noktalardan bir tanesinin de bu olayın Derik halkına mal edilmesi olduğunu belirten Dinç, “Derik halkı kesinlikle bu olayın içerisinde değildir. Bu olayın şu anda faili olarak gösterilen şahıslarda muammadır. Biz buna inanmıyoruz içinde bir Derik halkının kaymakam beye suikast düzenleneceğine inanmıyoruz. Biz kaymakam beyi çok seviyorduk. Kendisi de Derik halkını çok seviyordu. Çok değerli bir insandı. Olayın tam aydınlatıldığını da düşünmüyoruz Derik halkı olarak. Hala olay karanlıktır. Olayın üzerinde bazı ortaya çıkmamış gerçekler vardır. Biz o gerçeklerin çıkarılmasını ve bu lekenin Derik halkı üzerinden kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6