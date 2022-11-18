Şehit Kaymakam Saim Bey anıldı

Milli Mücadele kahramanlarımızdan, Feke Kaymakamı iken Osmaniye’de şehit olan Kozanlı Saim Bey, şehadetinin 102. yılında Adana’nın Kozan ilçesinde anıldı.

Tufanbeyli’den Osmaniye’ye kadar bütün ilçelerin kurtuluşunda önemli rol oynayan Saim Bey için Kozan Mezarlığı’ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

İlçedeki yerel bir televizyon kanalı ile İnkılap İlkokulu, Şaban Ata İlkokulu ve Yusuf Baysal Anadolu Lisesi’nin hazırladığı, sunuculuğunu Okan Arık’ın yaptığı anma programında, öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile Saim Bey’in mezarını sardılar.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz Hoca, başta Saim Bey olmak üzere, tüm şehitlerimiz için dua etti. Tarihçi Yazar Yusuf Delikoca’nın Saim Bey’i anlatımı, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve ikramlar ile program sona erdi.

Anma programı, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.