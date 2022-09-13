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Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası vefat etti
Şehit Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk evinde hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 13.09.2022, 19:31
Şehit Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk evinde hayatını kaybetti.
Mardin Derik ilçesinde PKK’lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti. Safitürk’ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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