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Şehit Kaymakam babasından, Lütfü Türkkan’a sert tepki

Şehit yakınının boğazına sarılarak küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a bir tepkide şehit Kaymakam babası Asım Safitürk’ten geldi. Baba Safitürk, “Vatan için şehit olan insanlara hakaret eden, vatan düşmanı biri olduğunu düşünüyorum. Millete bu hakareti yapan kişi, mecliste milleti temsil edemez. Milleti temsil etme karakteri yok adamda” dedi.

Haberde İnsan 09.11.2021, 12:32 09.11.2021, 13:14
Şehit Kaymakam babasından, Lütfü Türkkan’a sert tepki

Şehit yakınının boğazına sarılarak küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a bir tepkide şehit Kaymakam babası Asım Safitürk’ten geldi. Baba Safitürk, “Vatan için şehit olan insanlara hakaret eden, vatan düşmanı biri olduğunu düşünüyorum. Millete bu hakareti yapan kişi, mecliste milleti temsil edemez. Milleti temsil etme karakteri yok adamda” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i partisiyle HDP arasına mesafe koymadığı için eleştiren şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu doğrultuda Türkkan’a bir tepkide, daha öncesinde TBMM’de fotoğrafını çekip "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" paylaşımıyla hor gördüğü Şehit Kaymakam babası Asım Safitürk’ten geldi. Mardin’de PKK’lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı neticesinde şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, Türkkan’ın şehit yakınlarına hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiğini, bir an önce görevinden alınması gerektiğini söyledi.

Terörü destekleyen milletvekilleri bile bize mecliste laf atmadılar

TBMM’ye girdikten sonra kendisinin Lütfü Türkkan tarafından hakarete uğradığı olayı anlatan Asım Safitürk, “Biz memlekete ağır bir bedel ödemiş vatandaşız. Milletimizden çok ilgi, alaka gördük, milletimizin meclisine gittik. Oraya gitmişken ben meclise girmek istediğimi söyledim. Milletvekillerinin dışındaki kişilerin, vatandaşların giriş yaptığı yerden meclise girdik. O esnada aşağıdan birisinin bana el salladığı söylenildi, ben de sevgi gösterisi sandım ve el salladım. Daha sonrasında televizyona düşmüş, benim için ‘bu herifte kim’ demiş. Ağır ve argo bir kelime bu olay yaşandığı zaman gereken cevabı verdik ama üzüldük tabi. Daha sonrasında telefonlar geldi bana ve tenkit ettiler onu, milletimiz sahip çıkıyor. O kadar milletvekili ve parti varken orada hiç kimse bir şey söylemedi hatta terörü destekleyen milletvekilleri bile bize laf atmadılar da İYİ Parti denen ve millete yakın görünen partiyi temsil eden bir milletvekilinin, şehit babasına ifadesi zor bir şey” dedi.

Vatan düşmanı olduğunu düşünüyorum

Milletine hakaret eden ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Lütfü Türkkan’ın, mecliste milleti temsil etme karakterinin olmadığını da vurgulayan şehit kaymakam babası Safitürk, “Bu vatandaş alışmış olacak ki, Bingöl’de de yine şehit yakınına hakaret ediyor. Bunun altında bir düşmanlık var. Vatan için şehit olan insanlara hakaret eden, vatan düşmanı olduğunu düşünüyorum. Bir de üstelik bu kişi milletvekilidir. Böyle bir ecdadın, tarihi derinliklere giden ecdadın uzantısıyız biz, buna yabancı olmaması lazım. Yine Bingöl’de bir şehit yakınına ağır ithamlar yaptı bu adama hesap sorulması lazım. Bir sefer tesadüfü değil, biz gördük yaşadık, 2’nci olarak ağız dolusu küfürler ediyor. Böyle bir adam milleti temsil edemez. Sesleniyorum ilgi ve yetkililere bu adam meclisten derhal çıkartılması lazım. Millete bu hakareti yapan kişi, mecliste milleti temsil edemez. Milleti temsil etme karakteri yok adamda” diye konuştu.

Mutlaka cezalandırılması lazım

İkinci kez şehit yakınına yaptığı hakaret ile gündeme gelen Lütfü Türkkan’ın mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade eden Safitürk, “Böyle bir vatan için fedai can eden insanların aleyhinde, hakkında yakınlarına bu şekilde konuşan kişilerin mutlaka cezalandırılması lazım. Ben o kanaatteyim. Cezalandırılması derken adamı idam edin demiyorum, mecliste milleti temsil edecek yapısı ve karakterinin kalmadığını düşünüyorum. Yarın 3’üncü kez daha fazlasını yapabilir bu adam, ben bu endişeleri taşıyorum” şeklinde konuştu.

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