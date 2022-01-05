banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5’inci senesinde kabri başında anıldı

Beş yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı.

Haberde İnsan 05.01.2022, 12:18
Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5’inci senesinde kabri başında anıldı

Beş yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı.

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017’de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, bugün şehadetinin 5’inci sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin’in Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü şehit Sekin’in kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Sekin’in kabri başında saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Dua edilip, Kur’an-ı Kerim okunarak, kabrine karanfiller bırakılmasının ardından Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Fethi Sekin Külliyesi açılışı gerçekleştirildi.

"Sadece dağdaki teröristlerle değil, şehirlerde de teröristlerle mücadele ediyoruz"

Bugün burada bir kahramanın manevi huzurunda olduklarını belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Türk milleti tarihi boyunca pek çok kahraman evlat yetiştirmiş ve varlığını geçmişten bugüne kadar da sürdürebilmiştir. Bu kahramanlardan bir tanesi de şehit polis memuru Fethi Sekin’dir. Kahramanlık sıfatı kolay elde edilecek bir sıfat değildir. Fethi Sekin’in vazife ve sorumluluk anlayışları, inançları, değerleri onu sorumluluk düştüğünde vazife icap ettiğinde cesaretle ve büyük bir fedakarlıkla bu milletin huzurunu bozmaya çalışan birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir dakika tereddüt etmeden gözünü dahi kırpmadan onlarla mücadele edebilmesinin bir neticesidir. Eli silahlı teröristlere karşı kahramanca karşı koyuşu aslında bizim milletimizin kolluk kuvvetlerimizin icap ettiğinde ne kadar büyük fedakarlık ortaya koyabileceklerinin ve koymalarının bir nişanesidir. Ülke olarak sadece dağdaki teröristlerle mücadele ediyor değiliz şehirlerde de teröristlerle mücadele ediyoruz. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar onlarla bu mücadele büyük bir başarı ve kararlılıkla devam ediyor. Bu mücadelenin başarısında belirleyici unsur kahramanlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz ve halen vazife başında bu mücadeleyi yürüten kolluk kuvvetlerimizdir Allah hepsinden razı olsun. Elazığ bizim milli ve manevi değerlerimizin kaynak şehirlerinden bir tanesidir. Bu değerler burada çok kuvvetli bir şekilde yaşatılıyor ve aktarılıyor. Şehit polis memuru Fethi Sekin de bu manevi ikliminde yetişmiş bir kahraman olarak kendisine öğretilen ve anlatılanları sese aktarılan değerleri yerine getirerek onlara sahip çıkarak şehadet mertebesine ulaşmış bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun. Biz inancımız gereği şehitlerimizin ölmediğine ve peygamber efendimize komşu olduklarına inanıyoruz. İnşallah bütün şehitlerimiz bizlere de şefaatleriyle destek olacaklar. Fethi Sekin’in şehadetinin bir başka özelliği de bütün kolluk kolları mesleğe girerken vazifeli olun olmayın, görev mıntıkanız olsun olmasın vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden bir suçla karşılaştığınızda ona müdahaleye yetkilisiniz. Fethi Sekin de bu emir doğrultusunda teşkilatın bu geleneğini doğrultusunda karşılaştığı hadiseye müdahale ederek bütün kolluk personeline çok büyük ders verip örnek teşkil etti” dedi.

Anma programına şehit Fethi Sekin’in ailesinin yanı sıra Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, siyasi parti temsilcileri, meslek arkadaşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8