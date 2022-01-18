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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz, son yolculuğuna uğurlanıyor
Hakkari’de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz Kırıkkale’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haberde İnsan 18.01.2022, 13:15
Hakkari’de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz Kırıkkale’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nöbet tuttuğu sırada silah kazası neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz (23), Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlanıyor. Soyutemiz’in naaşı öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyünde toprağa verilecek.