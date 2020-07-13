Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret
FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN (FETÖ) 15 TEMMUZ'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU İKİZLER AHMET VE MEHMET ORUÇ'UN MEZARLARI AİLESİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ. BABA ALİ ORUÇ, EVLATLARININ MEZARI BAŞINDA ‘ONLARLA GURUR DUYUYORUM’ DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarları ailesi tarafından ziyaret edildi. Baba Ali Oruç, evlatlarının mezarı başında ‘onlarla gurur duyuyorum’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı şehitlerin babası Ali, amcaları Mustafa, abileri Mustafa ve yeğenleri Yiğit Ali tarafından ziyaret edildi.
Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken baba Ali Oruç, onlarla gurur duyduğunu belirterek, “15 Temmuz yaklaşıyor acılarımız devam ediyor. Evlat acısı kolay değil, ciğerim yanıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Ben oğullarımdan razıyım Allah da onlardan razı olsun. Vatanımız için her zaman hazırız. Ben de bir oğlum var o da vatanımız için seve seve canımızı vermeye hazırız. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Ben 4 yıldır oğullarımdan ayrıyım ama vatanım olmazsa yaşayamam” diye konuştu.
Öte yandan baba Oruç, şehit Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezar taşlarına sarılarak öptü.
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