Şehit eşi 30 yıldır evlatlarına hem annelik hem babalık yapıyor

Batman’ın Sason ilçesinde 30 yıl önce Anneler Günü’nde terör örgütü PKK mensuplarının köyü basarak eşini şehit ettiği Hasibe Çelik, 6 çocuğuna hem anne hem baba oldu.

Sason ilçesinde 30 yıl önce güvenlik köy korucusu eşi şehit olduğunda geriye kalan en büyüğü 10 yaşında olan 6 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden okutarak büyüten Hasibe Çelik, tüm çocuklarını evlendirerek iş ve ev sahibi yaptı. Devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten anne Çelik, çocuklarını kimseye muhtaç etmeden büyüttüğünü ifade etti.

Babaları şehit düştüğünde çok küçük olduklarını belirten şehidin kızı Hamdiye Çelik ise, ve annelerinin onları kimseye muhtaç etmeden büyüttüğünü anlattı. Çelik, “Annem bizleri tek başına büyüttü. Bizler, annemize minnettarız. Annem bize çok iyi baktı. Devletimiz de bizleri hiç yalnız bırakmadı. Annem bizleri kimseye muhtaç etmeden hem köy işlerinde çalıştı hem de bizlere baktı. Allah, annemden ve devletimizden razı olsun” dedi.

Fedakar annenin en küçük kızı Hafize Çelik de, “Annem bizlere çok iyi baktı. Biz, 6 kardeşiz. Babam şehit olduğundan beri bizlere çok iyi bakarak büyüttü. Kimseye muhtaç etmeden hepimizi okuttu. Allah, annemizden razı olsun” diye konuştu.

Anneler Günü’nde fedakar anneyi evinde ziyaret ederek hediye veren Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 30 yıldır çocuklarını kimseye muhtaç etmeden onları büyütüp iş ve ev sahibi yapan Hasibe Çelik’i tebrik ederek, Anneler Günü’nü kutladı.