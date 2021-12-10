Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu mezarı başında dualarla anıldı

Beşiktaş Vodofone Park Stadyumu’nda 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan 3. sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu Zonguldak’ta mezarı başında dualarla anıldı.

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu şehit oluşunun 5. yıl dönümünde unutulmadı. Şehit Karakurdu için mezarı başında tören düzenlendi. Törene Zonguldak İl Emniyet Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, şehit Vefa Karakurdu’nun devre ve mesai arkadaşları katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Karakurdu için Kur’an-ı Kerim okunarak dualarla edildi.