Şehit dayısının anılarını görmek için Almanya’dan Muş’a geldi

Almanya’da yaşayan şehit polis memuru Hikmet Duman’ın yeğeni Cihat Duman, 1991 yılında Malazgirt ilçesinde şehit olan dayısının anılarını yerinde görmek için 30 yıl aradan sonra Muş Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Malazgirt ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarıyla girdiği silahlı çatışmada şehadet şerbeti içen Hikmet Duman’ın hatıralarını yerinde görmek için eşi Kübra Duman ile birlikte Muş’a gelen şehidin yeğeni Cihat Duman, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu tarafından karşılandı. Genç çiftle bir süre sohbet eden Müdür Kaloğlu, misafirlerine Hikmet Duman’ın annesi Fatma Duman tarafından örülen çorap ve şehide ait şiirlerin sergilendiği hatıra panosu hakkında bilgi verdi. Henüz 6 aylıkken dayısını kaybeden Cihat Duman, şehidin anılarının yaşatıldığı hatıra köşesinde eşiyle birlikte duygusal anlar yaşadı.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve şehit Hikmet Duman’ın Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki silah arkadaşları, aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cihat ve Kübra Duman çifti, emniyetteki ziyaretin ardından dayısının şehit olduğu Malazgirt Okçuhan köyündeki yeri de gezdi.