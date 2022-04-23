Şehit cenazesi nedeniyle 23 Nisan’a sade kutlama

Samsun’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, şehit cenazesi nedeniyle sade bir programla yapıldı.

İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören ilk olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Samsun Valiliği, Havzalı P. Uzm. Çvş. Kubilay Çon’un Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerini iptal etti. Samsun’da resmi kutlamalar çelenk töreni ile son buldu.

Törene ayrıca ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.