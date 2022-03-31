Şehit Burak Tortumlu’nun kızına erken doğum günü hediyesi

Tunceli’de geçen sene ’Eren-7 Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu adına kütüphane kuruldu. Açılışa şehidin ailesi de katılırken, şehit Tortumlu’nun kızı İkra Deren’in yarın doğum günü olması nedeniyle anne Eda Tortumlu, “Kızıma erken doğum günü hediyesi oldu” dedi.

21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli’de ’Eren-7 Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun adına Erzurum Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kütüphane açıldı. Açılışa Erzurum Valisi Okay Memiş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, şehit annesi Erengü Tortumlu, şehit babası Süleyman Tortumlu, şehidin eşi Eda Tortumlu ve kurum müdürleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Memiş ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi. Daha sonra Vali Memiş tarafından şehit yakınlarına plaket ve kütüphanenin anahtarı takdim edildi. Tunceli Valisinin eşi Arzu Özkan’ın kendisine takdim edilen çiçeği şehit annesi Erengül Tortumlu’ya vermesi ise duygulandırdı. Anne Erengül Tortumlu duygulandıklarını belirterek, “Çok güzel, çok acı bir gurur. Çok mutluyuz, inşallah çocuklara bir faydası olur” dedi.

“Kızımın yarın doğum günü, hediyesi kütüphane oldu”

Şehidin eşi Eda Tortumlu ise, ”Çok mutluyuz. Yarın kızımızın doğum günü, 1 yaşına giriyor. Çok güzel bir hediye oldu. Eşimin kitabını daha okumadım, kızım okuma yazma öğrendiği zaman birlikte okuruz diye düşündüm” diye konuştu.

Öte yandan şehit Burak Tortumlu’nun görevdeyken yazdığı kitapta kütüphanede yerini aldı. Kardeşinin şehit olmadan 1 yıl önce kendisine kitabın nüshasını verdiğini belirten Miray Tortumlu Aktaş, kardeşi şehit olduktan sonra kitabı basıma verdiklerini söyledi. Aktaş, “2014 yılında yazdı. Bana vermişti, gizli kalmasını istiyordu. Şehit olduktan sonra bastırdık, eğer ilgi görürse gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlamayı düşünüyoruz. İçeriği eski imparatorlukla alakalı. Şehit olmadan 1 yıl önce teslim etmişti. Şehit olunca kitabı çıkarmak nasip olacakmış demek. Gördüğünü, hissettiğini ve mutlu olduğunu biliyorum” diye konuştu.