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Şehit bekçinin adı mahallesinde yaşayacak

Tekirdağ’da ihbar üzerine gittiği kavgaya müdahale ederken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökşen Koşal’ın adı mahallesinde yaşayacak.

Haberde İnsan 13.05.2022, 10:03
Şehit bekçinin adı mahallesinde yaşayacak

Tekirdağ’da ihbar üzerine gittiği kavgaya müdahale ederken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökşen Koşal’ın adı mahallesinde yaşayacak.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Çiftlikönü Mahallesi’ne kazandırılan spor alanları, mahalle konağı ve taziye evi gibi yapıları içinde barındıran tesise geçen yıl ihbar üzerine gittiği olaya müdahale ederken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökşen Koşal’ın adı verildi.

Tesisin açılış törenine Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökşen Kosal’ın ailesinin yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan’ın yanı sıra Çiftlikönü Mahallesi sakinleri katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, törene katılanları selamlayarak, “Öncelikle mekânı cennet olsun, Gökşen Koşal kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Çiftlikönümüzün bir çocuğuydu. Geçtiğimiz aylarda şehit oldu. Annesine, babasına, sevdiklerine yüce Mevlam sabır versin. Bizim onlar için yaptığımız çok küçük bir şey. Onlar vatana, millete canını vermişler. Biz çok küçük bir şey yaptık sadece ismini yaşatmak için. Yüce Mevlam sizlere sabırlar versin, onu da Peygamber Efendimize komşu eylesin inşallah. Biliyorsunuz burası biteli altı-yedi ay olmuştu. Hava şartlarından, pandemi koşullarından dolayı açılışını ötelemiştik. Bugün Allah’a hamdolsun kazasız, belasız şekilde açılışını yapacağız. En önemlisi Çiftlikönü’nün bir semtten çıkıp bir mahalle olması. Ben bu konuda beni yalnız bırakmayan kıymetli muhtarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, Allah razı olsun. Daha yaşanılabilir, daha güzel bir Çiftlikönü için hep birlikte uğraşacağız, çalışacağız. Biliyorsunuz burası eskiden mezbelelikti. O halden bu hale gelene kadar, o günün koşullarıyla 8 milyon civarında bir maliyeti olan bir yer. Bizim çocuklarımıza, bizim kadınlarımıza, bizim büyüklerimize yaraşır bir yer oldu. Allah’a hamdolsun, Allah fırsat verdi sizler de sahip çıktınız, oldu. Bugün 52 çocuğumuz burada spor eğitimi alıyor. Belediyemize katılı 50 çocuğumuz ile birlikte 102 çocuğumuz burada spor eğitimi alıyor. Çocukların enerjisini atabildikleri bir alan oluşturduk. Burada bulunan kurslarımızda da 35 kadın kurs alıyor. İnşallah bu yaz itibariyle branşları arttıracağız. Hem basketbol, hem okçuluk kursları, hem de futbol kursları ile çocuklarımızı biraz daha sportif yetiştirmek istiyoruz. Gençliğine sahip çıkan medeniyetler kendini geliştirebilir, dolayısıyla biz bu uğurda çalışıyoruz. İnşallah çok daha güzel yatırımları hep birlikte yapacağız” dedi.

Yüksel’in konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek tesis vatandaşların kullanımına sunuldu. Yüksel ve beraberindeki heyet tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Ardından spor alanlarında çocuklar ile birlikte futbol oynayan Yüksel çocuklara spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Spor tesislerinin açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, “Daha önce böyle bir tesis yoktu. Cüneyt Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eskiden mahalle arasında oynuyorduk, şimdi burada oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Çok amaçlı kullanılabiliyor

Süleymanpaşa Belediyesi’nin imkanlarıyla inşa edilen tesiste çocuk oyun grupları, futbol, basketbol gibi spor alanlarının yanı sıra taziyelerde ve özel etkinliklerde mahalle sakinleri tarafından kullanılabilecek alanları bulunuyor. Tesiste ayrıca kadınların el sanatları ve dikiş kursu alabileceği bölümler bulunurken, kafeterya alanları ve kamelyalardan oluşan dinlenme alanları yer alıyor.

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