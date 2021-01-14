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Şehit babasının ismini taşıyacak
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın yeni doğan oğluna kendi ismi verildi.
Haberde İnsan 14.01.2021, 17:11
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın yeni doğan oğluna kendi ismi verildi.
5 Ekim 2020 tarihinde memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın hamile olan eşi Hazal Yırtıcı sağlıklı bir hamilelik sürecinin ardından Osmaniye’de özel bir hastanesinde doğum yaptı. Yırtıcı’nın şehit olduğunda 7 aylık hamile olan eşi sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.Şehit babasının “Hüseyin” ismi verilen bebeğin ve annesinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Amca İsmail Yırtıcı yeni dünyaya gelen yeğenini kucağına aldı.
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